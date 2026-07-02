O número na balança te assusta na segunda? Não é gordura; veja o motivo

Para quem se pesa diariamente, a surpresa na balança às segundas-feiras pode gerar frustração, com a sensação de que o esforço com treinos e dieta foi perdido em apenas dois dias. No entanto, essas alterações de peso são consideradas naturais.
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Um artigo publicado na revista científica Obesity Facts documentou que nem sempre essa variação está ligada ao aumento de gordura. O médico Giorelii explica que, para ganhar ou perder peso, é necessário um saldo calórico de 7 mil calorias.
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Segundo ele, o aumento registrado nos finais de semana tem outra origem. “Na maioria das vezes, o peso que aparece após o fim de semana é muito mais líquido do que gordura”, reforça o especialista.
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Causas da retenção de líquidos
Existem quatro fatores essenciais que contribuem para o acúmulo de líquido no corpo e, consequentemente, para o aumento do número na balança.
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Fibras: ajudam a reter água no intestino e no bolo fecal;
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Sódio: influencia diretamente a retenção de líquidos;
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Água: mudanças no estado de hidratação alteram significativamente o peso corporal;
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Carboidratos: são armazenados como glicogênio muscular, que retém água.
Todos esses elementos estão ligados às mudanças de rotina que ocorrem no fim de semana, quando a alimentação e a prática de exercícios costumam ser diferentes. “Essas flutuações fazem parte da fisiologia normal e devem ser interpretadas com cautela”, ressalta o médico.
Giorelii destaca que um aumento de peso após o fim de semana não significa ganho real de gordura corporal. “O mais importante é observar a tendência das semanas, não o número de uma segunda-feira”, orienta.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.