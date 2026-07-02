O número na balança te assusta na segunda? Não é gordura; veja o motivo

Balança indica variações de peso que podem não refletir o ganho de gordura, segundo especialistas - (crédito: Pexels.com)

Para quem se pesa diariamente, a surpresa na balança às segundas-feiras pode gerar frustração, com a sensação de que o esforço com treinos e dieta foi perdido em apenas dois dias. No entanto, essas alterações de peso são consideradas naturais.

Um artigo publicado na revista científica Obesity Facts documentou que nem sempre essa variação está ligada ao aumento de gordura. O médico Giorelii explica que, para ganhar ou perder peso, é necessário um saldo calórico de 7 mil calorias.

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Segundo ele, o aumento registrado nos finais de semana tem outra origem. “Na maioria das vezes, o peso que aparece após o fim de semana é muito mais líquido do que gordura”, reforça o especialista.

Causas da retenção de líquidos

Existem quatro fatores essenciais que contribuem para o acúmulo de líquido no corpo e, consequentemente, para o aumento do número na balança.

Fibras: ajudam a reter água no intestino e no bolo fecal;

Sódio: influencia diretamente a retenção de líquidos;

Água: mudanças no estado de hidratação alteram significativamente o peso corporal;

Carboidratos: são armazenados como glicogênio muscular, que retém água.

Todos esses elementos estão ligados às mudanças de rotina que ocorrem no fim de semana, quando a alimentação e a prática de exercícios costumam ser diferentes. “Essas flutuações fazem parte da fisiologia normal e devem ser interpretadas com cautela”, ressalta o médico.

Giorelii destaca que um aumento de peso após o fim de semana não significa ganho real de gordura corporal. “O mais importante é observar a tendência das semanas, não o número de uma segunda-feira”, orienta.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.