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O número na balança te assusta na segunda? Não é gordura; veja o motivo

Especialista revela que o ganho de peso no fim de semana é retenção de líquidos: entenda os 4 fatores que mais influenciam essa flutuação

Balança indica variações de peso que podem não refletir o ganho de gordura, segundo especialistas - (crédito: Pexels.com)
Balança indica variações de peso que podem não refletir o ganho de gordura, segundo especialistas - (crédito: Pexels.com)

Para quem se pesa diariamente, a surpresa na balança às segundas-feiras pode gerar frustração, com a sensação de que o esforço com treinos e dieta foi perdido em apenas dois dias. No entanto, essas alterações de peso são consideradas naturais.

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Um artigo publicado na revista científica Obesity Facts documentou que nem sempre essa variação está ligada ao aumento de gordura. O médico Giorelii explica que, para ganhar ou perder peso, é necessário um saldo calórico de 7 mil calorias.

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Segundo ele, o aumento registrado nos finais de semana tem outra origem. “Na maioria das vezes, o peso que aparece após o fim de semana é muito mais líquido do que gordura”, reforça o especialista.

Saiba Mais

Causas da retenção de líquidos

Existem quatro fatores essenciais que contribuem para o acúmulo de líquido no corpo e, consequentemente, para o aumento do número na balança.

  • Fibras: ajudam a reter água no intestino e no bolo fecal;

  • Sódio: influencia diretamente a retenção de líquidos;

  • Água: mudanças no estado de hidratação alteram significativamente o peso corporal;

  • Carboidratos: são armazenados como glicogênio muscular, que retém água.

Todos esses elementos estão ligados às mudanças de rotina que ocorrem no fim de semana, quando a alimentação e a prática de exercícios costumam ser diferentes. “Essas flutuações fazem parte da fisiologia normal e devem ser interpretadas com cautela”, ressalta o médico.

Giorelii destaca que um aumento de peso após o fim de semana não significa ganho real de gordura corporal. “O mais importante é observar a tendência das semanas, não o número de uma segunda-feira”, orienta.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/07/2026 10:36 / atualizado em 02/07/2026 10:37
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