Falta de tempo para malhar? A solução está no seu condomínio

Embora os brasileiros estejam praticando mais atividades físicas, a falta de tempo ainda é o principal obstáculo para quem não se exercita. Uma pesquisa Datafolha de 2023 aponta que 49% dos sedentários culpam a rotina pela inatividade. O levantamento também registrou que 53% dos brasileiros com 16 anos ou mais se exercitam regularmente, o maior número desde 2016.
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Para contornar esse cenário, uma das estratégias é a profissionalização das academias em condomínios. Esses espaços deixaram de ser apenas um local disponível para se tornarem ambientes planejados, com infraestrutura completa, equipamentos de ponta e consultoria técnica.
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Em alguns casos, os projetos incluem equipes especializadas para atender os moradores e oferecer modalidades esportivas alinhadas às necessidades do público. O objetivo é facilitar o encaixe da atividade física no dia a dia corrido.
Academia boutique como diferencial
Um exemplo dessa tendência é o projeto do Biografia Parque Flamboyant, construído pela Legado Incorporadora no Jardim Goiás. O empreendimento adota um conceito de academia boutique para ressignificar o serviço oferecido em condomínios residenciais.
Gustavo Henrique, fundador da Basic, empresa especializada que assina o projeto, explica que o diferencial está na excelência do atendimento e na experiência do cliente. “Nosso foco é facilitar a vida do usuário e trazer soluções para manter a consistência do treino”, afirma.
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A empresa desenvolveu uma metodologia própria de acompanhamento para mostrar aos moradores que a prática de atividade física pode ser prazerosa. Segundo Henrique, a ideia é oferecer um ambiente mais leve e com aspecto de casa, que seja prático e efetivo.
O projeto do Biografia tem foco no bem-estar geral dos usuários. Além da consultoria no planejamento, layout e equipamentos, o espaço contará com acompanhamento para todos os moradores no primeiro ano, serviço que pode se tornar permanente.
Victor Albuquerque, sócio da Legado Incorporadora, destaca que o residencial busca eliminar a necessidade de deslocamento. “O desgaste provocado pelo deslocamento eleva a necessidade das pessoas encontrarem o que é essencial a poucos metros de distância”, reforça.
O projeto também une a academia a outras terapias, como crioterapia com banheira de gelo e o contraste com a sauna. Gustavo Henrique finaliza ao enfatizar que um local preparado e com acompanhamento serve como estímulo para o engajamento dos moradores.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.