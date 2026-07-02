Cantor de forró é encontrado morto aos 42 anos; banda se pronuncia

O cantor Neto Araújo, que integrou diferentes grupos de forró ao longo da carreira e ficou conhecido por sua passagem pela banda Cavaleiros do Forró, morreu nesta quinta-feira (2), aos 42 anos.
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Segundo a apuração, Neto sofreu um infarto poucos dias depois de completar mais um ano de vida. O cantor havia celebrado o aniversário na última terça-feira (30).
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Natural de Pendências, no Rio Grande do Norte, o artista iniciou sua trajetória na Cavaleiros do Forró em 2004, quando assumiu os vocais após a morte de Inácio Alexandre, vítima de um acidente envolvendo o ônibus da banda. A primeira passagem pelo grupo durou cerca de um ano.
Depois de deixar a formação, Neto seguiu carreira em outras bandas tradicionais do gênero. Além da Collo de Menina, também passou por Forró Mar de Doçura, Casadões do Forró, Forró Cavalo de Aço e Gatinha Manhosa. Durante esse período, ainda investiu em projetos como cantor solo.
Anos mais tarde, o artista retornou à Cavaleiros do Forró, onde permaneceu até o fim de 2025. Em novembro daquele ano, repetiu o caminho percorrido no início da carreira e voltou a integrar a Collo de Menina, banda da qual fazia parte até sua morte.
A confirmação do falecimento também foi feita pela própria Collo de Menina por meio das redes sociais. Na homenagem, o grupo destacou a importância de Neto Araújo para a história da banda e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e fãs.
"Com profundo pesar, nos despedimos de alguém que marcou para sempre a história da Collo de Menina. Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que hoje compartilham dessa dor", começa a nota.
Em seguida, a banda relembrou a dedicação do cantor, que integrou a formação em 2005 e retornou em novembro de 2025 para dividir os vocais com Matheus Leitte e Roberta Felina.
"A memória que permanece é a de um artista apaixonado pela música, de um companheiro querido e de alguém que deixou sua marca através do talento, do sorriso e da alegria que levava por onde passava. Sua história seguirá viva na Collo de Menina e no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", afirmou.
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