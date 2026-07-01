Homem quase é atingido por hélice ao correr em direção à cauda de helicóptero

O TOP percebeu a aproximação e correu para interceptá-lo antes que ele alcançasse a área de perigo - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O atendimento a uma ocorrência de parada cardiorrespiratória (PCR) na Cidade Estrutural, na tarde desta terça-feira (30/6), quase terminou em um acidente envolvendo um helicóptero do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Enquanto a equipe desembarcava para socorrer a vítima, um homem se aproximou da parte traseira da aeronave, em direção ao rotor de cauda, que permanecia em funcionamento. A rápida atuação dos militares impediu que ele alcançasse a área de maior risco. Veja:

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O caso ocorreu por volta das 16h50. O helicóptero RESGATE 08 havia pousado em uma praça em frente ao 15º Batalhão da Polícia Militar, em um ponto escolhido por ficar próximo ao local da emergência. Assim que a aeronave tocou o solo, o Tripulante Operacional (TOP) iniciou o procedimento padrão de proteção da cauda do helicóptero, enquanto a equipe médica se preparava para seguir até a vítima.

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Nesse momento, um cidadão correu em direção ao lado esquerdo da aeronave e seguiu para o rotor de cauda, que continuava girando. O TOP percebeu a aproximação e correu para interceptá-lo antes que ele alcançasse a área de perigo. Ao mesmo tempo, o copiloto também identificou a situação e fez sinais para que o homem se afastasse. Após a equipe seguir para o atendimento, o homem permaneceu nas proximidades da aeronave. Em nota, o CBMDF informou que, na percepção da tripulação, ele apresentava sinais compatíveis com possível estado de embriaguez.

Alerta

Segundo o piloto da aeronave, tenente-coronel Vinícius, o episódio evidencia um risco recorrente em operações aéreas de resgate, muitas vezes provocado pelo desconhecimento da população sobre o funcionamento da aeronave. "Como o rotor gira muito rápido, ela não consegue visualizá-lo. Existem vários registros de acidentes dessa natureza na literatura, embora não tenhamos casos semelhantes envolvendo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A pessoa acredita que aquela é uma área segura, quando, na verdade, é justamente a região de maior risco", explicou.

O CBMDF orienta que, ao perceber uma aeronave de resgate pousada ou em procedimento de pouso e decolagem, a população mantenha distância (foto: Divulgação/CBMDF)

O CBMDF destaca que helicópteros empregados em ocorrências de emergência frequentemente operam com os rotores em funcionamento durante o embarque e desembarque das equipes. O rotor de cauda representa um dos maiores perigos, por girar em alta velocidade e ser de difícil visualização para pessoas sem conhecimento técnico.

Por isso, a corporação orienta que, ao perceber uma aeronave de resgate pousada ou em procedimento de pouso e decolagem, a população mantenha distância, respeite o isolamento realizado pelas equipes, segure crianças e animais domésticos e siga rigorosamente as orientações dos militares presentes no local.

O tenente-coronel Vinícius reforça que a parte traseira da aeronave jamais deve ser utilizada como ponto de aproximação. "A região conhecida como cone de cauda nunca deve ser utilizada para aproximação. O helicóptero possui sinalizações de perigo nessa área, mas muitas vezes as pessoas não conhecem esse risco. É importante divulgar essas orientações para a comunidade, porque essa colaboração ajuda a preservar a segurança tanto da população quanto das equipes de resgate",* afirmou.

Apesar do incidente envolvendo o transeunte, o atendimento à ocorrência foi concluído com sucesso. Segundo o CBMDF, a vítima da parada cardiorrespiratória teve o quadro revertido pelas equipes de socorro e foi encaminhada a uma unidade hospitalar para continuidade do atendimento.