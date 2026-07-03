Família de técnico internado na França tenta trazê-lo de volta ao DF

Júlio César da Rocha, o Césinha, tem 45 anos e é treinador da tenista Jade Lanai - (crédito: Reprodução/Instagram)

A família do brasileiro Júlio César da Rocha mobiliza esforços para viabilizar seu retorno ao Brasil após ele ser internado em estado grave na França. Professor de tênis no Distrito Federal, Rocha foi diagnosticado com dermatomiosite associada à pneumocistose, uma grave doença autoimune que provocou comprometimento pulmonar.

Antes de viajar para a França para acompanhar o torneio de tênis de Roland Garros, o professor imaginava realizar um sonho ao lado da esposa, Leilza Aquino. No entanto, a viagem foi interrompida logo nos primeiros dias após ele apresentar um grave problem de saúde.

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Internado em Paris há mais de um mês, o treinador agora depende de uma complexa operação de repatriação para retornar ao Brasil e seguir o tratamento em que deverá ser submetido a um transplante pulmonar bilateral.



Família busca recursos para trazer treinador de volta

Aos 45 anos, Júlio César viajou à França ao lado da esposa para comemorar os 20 anos de casamento e realizar um antigo sonho: acompanhar de perto o torneio de Roland Garros, uma das competições que mais admirava por sua paixão pelo tênis. No entanto, antes mesmo de assistir às partidas, começou a apresentar sintomas de mal-estar e precisou ser hospitalizado.

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Em uma transmissão ao vivo publicada no Instagram ao lado da irmã, a esposa de Césinha contou que ele passou a sentir um cansaço intenso logo após o voo para Paris. Nos dias seguintes, surgiram episódios de diarreia persistente, seguidos de extrema fraqueza e, posteriormente, vômitos. Diante da piora, o casal procurou atendimento no Hospital Georges-Pompidou, na capital francesa.





"A gente estava muito programadinho para tudo que ia acontecer dentro daqueles 14 dias que a gente tinha de viagem e não programado para viver tudo isso", afirmou na publicação.



Ao Correio, a cunhada de Césinha, Letúsia Aquino de Araújo relatou que a intenção inicial era antecipar a volta ao Brasil. O retorno, previsto inicialmente para o dia 31 de maio foi antecipado para o dia 24 do mesmo mês. Entretanto, o treinador começou a passar mal já no dia 23, apenas um dia antes da viagem para casa.

No hospital exames apontaram baixa saturação de oxigênio e frequência cardíaca elevada, levando os médicos a descartarem qualquer possibilidade de viagem e determinarem a internação imediata. Posteriormente, foi identificado o quadro de dermatomiosite associada à pneumocistose. Desde então, Césinha permanece hospitalizado há 38 dias, dos quais passou 18 em coma induzido.

Repatriação precisa de recursos

Segundo a cunhada de Júlio César, o custo do transporte aeromédico supera a cobertura oferecida pelo seguro de viagem. O valor estimado para a repatriação é de US$ 265 mil, enquanto a seguradora se comprometeu a arcar com apenas US$ 100 mil.

A diferença, equivalente a cerca de R$ 900 mil, deverá ser custeada pela família.

Ainda ao Correio, Letúsia informou ainda que enfrentaram dificuldades pra receber o ressarcimento da seguradora. Por 30 dias em que César esteve no hospital, as despesas tiveram que ser bancadas pela irmã.

Na publicação nas redes sociais, a esposa também descreveu as dificuldades enfrentadas durante os primeiros dias de internação em um país cujo idioma ela não domina. Segundo o relato, a barreira de comunicação dificultou a compreensão da gravidade do quadro clínico e do tratamento indicado pela equipe médica.

"Foi se tornando muito difícil, porque eu pensava que ele ia tomar um soro para melhorar e que nós conseguiríamos voltar no voo que já estava marcado", relatou. Ela contou ainda que recebeu auxílio de funcionários do hospital para conseguir se comunicar com os profissionais de saúde.

Vaquinha e tratamento no Brasil

Para arrecadar os recursos necessários, amigos e familiares organizaram uma campanha de financiamento coletivo. Até o momento, a mobilização já reuniu aproximadamente R$ 100 mil.

Além do desafio financeiro para trazer o professor ao país, a família também demonstra preocupação com a continuidade do tratamento. De acordo com a cunhada do treinador, o transplante dos dois pulmões exige atendimento em unidades altamente especializadas, e a expectativa é conseguir uma vaga pelo Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que Júlio César não possui plano de saúde.

Na transmissão realizada pelo Instagram, a esposa fez um apelo para que a campanha seja compartilhada e afirmou que a família busca apoio financeiro, institucional e de pessoas que possam colaborar para acelerar o processo de repatriação e tratamento.

"Nós cremos que Deus irá enviar pessoas que vão ver essa live e vão nos ajudar de alguma forma, que seja com oração, financeiramente ou com contatos", disse.

Ela também falou sobre a determinação da família em seguir lutando pela recuperação do treinador. "Ele não desiste. Eu não vou desistir dele", afirmou.

A espera por uma vaga em um hospital especilizado e por uma unidade capacitada para trazer Césinha de volta ao Brasil também preocupa a família.

"Quanto mais tempo no hospital, maior o risco dele pegar uma infecção", relatou Letúsia Aquino.

Acompanhamento consular

O caso é acompanhado pelo Consulado-Geral do Brasil em Paris. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a assistência prestada inclui visitas ao hospital, contato com a equipe médica e apoio aos familiares na busca por hospedagem.

O Itamaraty ressaltou, entretanto, que a legislação brasileira não prevê a obrigação de o governo custear o transporte de cidadãos brasileiros doentes para o país.



Como ajudar

Familiares de Júlio César estão recebendo ajuda por meio da chave PIX 61984302429, no nome Leilza Aquino. A vaquinha online também está aberta no link.