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ITÁLIA

DF na Itália: brasiliense é destaque na Semana de Design de Milão

Rafaela Gravia representa a capital federal na Itália com Poltrona Monolito. Oportunidade veio após vitória no Prêmio Design da Movelaria Nacional

A designer e arquiteta brasiliense Rafaela Gravia, sentada à Poltrona Monolito - (crédito: Acervo pessoal)
A designer e arquiteta brasiliense Rafaela Gravia, sentada à Poltrona Monolito - (crédito: Acervo pessoal)

A designer e arquiteta Rafaela Gravia é o DF na Itália. Vencedora da categoria Inovação em Design no Prêmio Design da Movelaria Nacional, disputado em Curitiba (PR), em 2025, Rafaela garantiu vaga para marcar presença na Semana de Design de Milão, no país europeu. No evento realizado no Salone del Mobile, ela integra o estande oficial do Brasil com a Poltrona Monolito, entre os dias 21 e 26 de abril. 

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Em entrevista ao Correio, Rafaela conta que o envolvimento com o ramo do design autoral de mobiliário contemporâneo começou em 2016, ainda durante a faculdade de Arquitetura e Urbanismo, pela Universidade de Brasília (UnB). Em seguida, apresentou trabalhos em exposições e eventos no Brasil e no exterior, como no New York Design Week, em 2018 e 2022. Ao mesmo tempo, completou mestrado em Arquitetura, Tecnologia e Cidade pela Universidade de Campinas (UNICAMP) e doutorado em Desenvolvimento Sustentável, também pela UnB. 

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Designer de mobiliário, arquiteta e pesquisadora em desenvolvimento sustentável, o trabalho de Rafaela é, nas próprias palavras, responsável por transitar entre arte, design e consciência ambiental. Para ela, estética e sustentabilidade são inseparáveis. O principal objetivo é criar peças que "permeiem o tempo". É, também, desse conceito onde nasceu a Poltrona Monolito. 

"Poltrona Monolito parte da ideia de unidade: uma peça concebida como um bloco único, onde forma, estrutura e material são indissociáveis. O desenho busca a síntese, eliminando excessos e valorizando a força da volumetria e da materialidade. É uma das peças feitas para durar, que cria conexões significativas entre as pessoas e os espaços que habita", explica. 

"O conceito surge do meu olhar sobre Brasília, especialmente pela influência da arquitetura marcada por volumes puros, presença escultórica e um equilíbrio entre monumentalidade e leveza. O material feito de pó de pneu, granito e outros materiais, formando uma fibrocerâmica reforça a ideia e incorpora a dimensão de inovação e responsabilidade ambiental. A poltrona Monolito foi a primeira peça, que deu partido de desenho para toda a coleção Monolitos, que tem diversas peças: sofá, mesas e espreguiçadeira, por exemplo", acrescenta. 

A presença na cidade italiana é, de acordo com Rafaela, um reconhecimento responsável por validar o trabalho dela diante do mercado de mobiliário. Abre, além disso, a oportunidade de apresentar a poltrona no maior evento de design do mundo.

Para ela, estar em um evento dessa magnitude possibilita a ampliação de conexões, trocas com outros profissionais e a chance de ver o que é produzido no cenário global. "Para a minha carreira, esse momento representa um passo super importante de consolidação. Além de dar muita visibilidade ao trabalho, reforça o meu posicionamento como designer e pessoa criativa que sou", celebra. 

Com a poltrona, Rafaela foi reconhecida, em 2024, com o Silver Winner no NY Product Awards, em Nova York. Ela também conta com uma peça no acervo permanente do Museu de Arte de Brasília (MAB), onde também assina o banco MAB, desenvolvido para ser exposto no local. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Gabriel Botelho e Junio Silva
postado em 24/04/2026 21:58 / atualizado em 24/04/2026 22:33
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