PF cumpre 93 mandados de prisão contra crime organizado em 14 estados

Em Minas Gerais, além dos mandados de prisão, a Justiça determinou a retirada de câmeras ilegais em vias públicas - (crédito: Reprodução/Policia Federal)

Uma série de operações policiais, realizadas pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal (PF), ocorrem nesta quarta-feira (8/7).

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A mobilização investiga acusados de integrar organizações criminosas e de crimes como lavagem de dinheiro, tráfico de armas e drogas e outras transgressões.

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No total, agentes federais cumprem 179 mandados de busca e apreensão, 93 mandados de prisão e demais medidas cautelares exigidas pelo Poder Judiciário.

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A ação ocorre de forma simultânea em 14 estados federativos diferentes.

Confira mais informações a respeito da operação abaixo.

Acre (AC) – Rio Branco

Operação Ruptura (2ª fase): A Polícia Federal cumpre um mandado de busca e apreensão em Rio Branco, no âmbito de uma investigação sobre atuação de organização criminosa e tráfico de drogas.

Amapá (AP) – Macapá

Operação Zip Lock: São executados dois mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Amapá e no Pará, além de outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça. A apuração investiga um grupo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa.

Amazonas (AM) – Manaus

Operação Torre 8: A investigação sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em Manaus.

Bahia (BA) – Ilhéus

Operação Rebojo: A ofensiva inclui o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, dois de busca e apreensão e uma medida de busca e apreensão de adolescente em Ubaitaba. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa.

Ceará (CE) – Fortaleza

Operação Conexão Amazônia: Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão no Ceará, Pernambuco, Pará e Amazonas, além de medidas de bloqueio patrimonial e sequestro de bens. A investigação mira um esquema de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.

Goiás (GO) – Goiânia

Operação Blend: Sete mandados de busca e apreensão são cumpridos em Goiás, Mato Grosso e São Paulo durante investigação que apura o fornecimento e a distribuição de insumos químicos empregados na adulteração de drogas.

Maranhão (MA) – São Luís

Operação Thálassa: A operação cumpre dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão contra investigados por participação em organização criminosa.

Mato Grosso do Sul (MS) – Campo Grande

Operação Mandamus: Três mandados de prisão preventiva são executados em Campo Grande. A investigação está relacionada ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa.



Minas Gerais (MG) – Belo Horizonte

Operação Borak: A Polícia Federal cumpre dez mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em Belo Horizonte contra investigados por integrar organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, homicídios e posse ou porte ilegal de arma de fogo. A Justiça também determinou a retirada de câmeras de vigilância instaladas de forma irregular em vias públicas.

Minas Gerais (MG) – Uberaba

Operação Conexão: São cumpridos dois mandados de prisão e três de busca e apreensão em Uberaba e Uberlândia. A apuração envolve uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico de drogas.

Pará (PA) – Belém

Operação Coalizão: COP VIII: A investigação sobre organização criminosa levou ao cumprimento de 32 mandados de prisão preventiva e outros 32 de busca e apreensão.

Paraíba (PB) – João Pessoa

Operação Consigliere: A ofensiva reúne 46 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva na Paraíba, em Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Os alvos são investigados por organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais.

Piauí (PI) – Teresina

Operação Contenção: A Polícia Federal executa três mandados de busca e apreensão e oito de prisão temporária nos municípios de Luís Correia e Parnaíba. A investigação envolve suspeitas de organização criminosa, tráfico de drogas e homicídios.

Rio Grande do Norte (RN) – Mossoró

Operação Busting: A ação cumpre 19 mandados de busca e apreensão em Mossoró, Upanema, Areia Branca e Serra do Mel. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa.

Rio Grande do Norte (RN) – Natal

Operação Matriarca: Cinco mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão são cumpridos em Natal, além de medidas de bloqueio e sequestro de bens. A investigação trata de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro.

São Paulo (SP) – Campinas

Operação Argenti Lardum: Dez mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão são cumpridos nos estados de São Paulo e Paraná, acompanhados de medidas de bloqueio e sequestro de bens. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa envolvida em furtos, roubos e receptação de cargas.

São Paulo (SP) – Santos

Operação Desatrela: A ofensiva cumpre sete mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão em cidades paulistas, além de medidas de sequestro de bens e valores. A investigação mira uma associação criminosa especializada em roubos de cargas e caminhões.

