PF cumpre 93 mandados de prisão contra crime organizado em 14 estados

Uma série de operações policiais, realizadas pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal (PF), ocorrem nesta quarta-feira (8/7).
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A mobilização investiga acusados de integrar organizações criminosas e de crimes como lavagem de dinheiro, tráfico de armas e drogas e outras transgressões.
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No total, agentes federais cumprem 179 mandados de busca e apreensão, 93 mandados de prisão e demais medidas cautelares exigidas pelo Poder Judiciário.
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A ação ocorre de forma simultânea em 14 estados federativos diferentes.
Confira mais informações a respeito da operação abaixo.
- Acre (AC) – Rio Branco
Operação Ruptura (2ª fase): A Polícia Federal cumpre um mandado de busca e apreensão em Rio Branco, no âmbito de uma investigação sobre atuação de organização criminosa e tráfico de drogas.
- Amapá (AP) – Macapá
Operação Zip Lock: São executados dois mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Amapá e no Pará, além de outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça. A apuração investiga um grupo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa.
- Amazonas (AM) – Manaus
Operação Torre 8: A investigação sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em Manaus.
- Bahia (BA) – Ilhéus
Operação Rebojo: A ofensiva inclui o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, dois de busca e apreensão e uma medida de busca e apreensão de adolescente em Ubaitaba. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa.
- Ceará (CE) – Fortaleza
Operação Conexão Amazônia: Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão no Ceará, Pernambuco, Pará e Amazonas, além de medidas de bloqueio patrimonial e sequestro de bens. A investigação mira um esquema de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.
- Goiás (GO) – Goiânia
Operação Blend: Sete mandados de busca e apreensão são cumpridos em Goiás, Mato Grosso e São Paulo durante investigação que apura o fornecimento e a distribuição de insumos químicos empregados na adulteração de drogas.
- Maranhão (MA) – São Luís
Operação Thálassa: A operação cumpre dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão contra investigados por participação em organização criminosa.
- Mato Grosso do Sul (MS) – Campo Grande
Operação Mandamus: Três mandados de prisão preventiva são executados em Campo Grande. A investigação está relacionada ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa.
- Minas Gerais (MG) – Belo Horizonte
Operação Borak: A Polícia Federal cumpre dez mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em Belo Horizonte contra investigados por integrar organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, homicídios e posse ou porte ilegal de arma de fogo. A Justiça também determinou a retirada de câmeras de vigilância instaladas de forma irregular em vias públicas.
- Minas Gerais (MG) – Uberaba
Operação Conexão: São cumpridos dois mandados de prisão e três de busca e apreensão em Uberaba e Uberlândia. A apuração envolve uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico de drogas.
- Pará (PA) – Belém
Operação Coalizão: COP VIII: A investigação sobre organização criminosa levou ao cumprimento de 32 mandados de prisão preventiva e outros 32 de busca e apreensão.
- Paraíba (PB) – João Pessoa
Operação Consigliere: A ofensiva reúne 46 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva na Paraíba, em Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Os alvos são investigados por organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais.
- Piauí (PI) – Teresina
Operação Contenção: A Polícia Federal executa três mandados de busca e apreensão e oito de prisão temporária nos municípios de Luís Correia e Parnaíba. A investigação envolve suspeitas de organização criminosa, tráfico de drogas e homicídios.
- Rio Grande do Norte (RN) – Mossoró
Operação Busting: A ação cumpre 19 mandados de busca e apreensão em Mossoró, Upanema, Areia Branca e Serra do Mel. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa.
- Rio Grande do Norte (RN) – Natal
Operação Matriarca: Cinco mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão são cumpridos em Natal, além de medidas de bloqueio e sequestro de bens. A investigação trata de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro.
- São Paulo (SP) – Campinas
Operação Argenti Lardum: Dez mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão são cumpridos nos estados de São Paulo e Paraná, acompanhados de medidas de bloqueio e sequestro de bens. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa envolvida em furtos, roubos e receptação de cargas.
- São Paulo (SP) – Santos
Operação Desatrela: A ofensiva cumpre sete mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão em cidades paulistas, além de medidas de sequestro de bens e valores. A investigação mira uma associação criminosa especializada em roubos de cargas e caminhões.