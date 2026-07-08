PF faz nova busca na casa de Bolsonaro por armas; defesa diz que nada foi encontrado

"É lamentável que um ex-presidente da República ainda seja submetido a esse tipo de ação", declarou o advogado de Bolsonaro - (crédito: Sergio Lima/AFP)

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (8/7), uma nova operação de busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. A diligência foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme a defesa de Bolsonaro, e teve como objetivo localizar armas, munições, acessórios e documentos relacionados ao registro de armamentos.

A ação ocorre em meio ao cumprimento de determinações judiciais relacionadas ao acervo de armas vinculado ao ex-chefe do Executivo. Segundo informações divulgadas pela defesa, os investigadores realizaram buscas na residência, mas não encontraram os itens que motivaram o mandado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Moraes manda PGR e defesa se manifestarem novamente sobre arma de Bolsonaro

Em publicação nas redes sociais, o advogado João Henrique de Freitas informou que acompanhou a operação e afirmou que a localização de todas as armas já havia sido previamente comunicada às autoridades. “O mandado buscava armas, munições, acessórios e documentos de registro. A defesa já havia informado previamente o paradeiro de todas as armas. Resultado: nada foi encontrado”, escreveu.

O defensor também criticou a medida judicial. Na avaliação dele, a realização de uma nova busca na residência do ex-presidente é injustificada diante das informações já apresentadas pela defesa. “É lamentável que um ex-presidente da República ainda seja submetido a esse tipo de ação”, declarou.

Leia também: Exército entrega seis das oito armas de Bolsonaro após ordem de Moraes

Até o momento, a Polícia Federal não divulgou detalhes sobre eventuais apreensões nem sobre os desdobramentos da operação. O STF também não se manifestou oficialmente sobre o resultado das buscas.