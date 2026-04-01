Filho de Schwarzenegger estreia no fisiculturismo com três títulos

Joseph Baena sobe ao palco pela primeira vez - (crédito: Reprodução/Instagram)

Aos 28 anos, Joseph Baena subiu ao palco do fisiculturismo pela primeira vez neste fim de semana e foi campeão em três categorias do NPC Natural Colorado, realizado em Denver, nos Estados Unidos.

Competindo como atleta natural, Baena garantiu o primeiro lugar na categoria Men's Open Bodybuilding Heavyweight e também venceu as duas divisões da Classic Physique voltadas para iniciantes, a True Novice e Novice. Além disso, conquistou o segundo lugar na Classic Physique Open Class C.

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Nas redes sociais, ele publicou imagens da apresentação acompanhada da legenda: "Missão cumprida".

Recentemente, Baena foi visto treinado ao lado do pai, Arnold Schwarzenegger, ícone mundial do esporte e sete vezes campeão do Mr. Olympia.

Apesar da estreia recente nos palcos, Baena começou a frequentar academias ainda no período escolar, inicialmente com o objetivo de melhorar o condicionamento para integrar a equipe de natação. Com o tempo, desenvolveu interesse pelo fisiculturismo.

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O jovem também investe na carreira artística. Já foi ator nas produções de Hollywood e integrou o elenco do filme Gunner (2024), ao lado de nomes como Morgan Freeman e Luke Hemsworth. Também participou do programa Dancing With the Stars.