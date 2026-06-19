Famosa expõe 'seita fitness' que usava Lily Collins como padrão de magreza

A influenciadora fitness Emelly Sousa, de 23 anos, afirma ter percebido que estava inserida em uma espécie de “seita fitness” ao notar que praticamente todas as conversas, metas e relações giravam em torno da perda de peso.

Segundo ela, o que começou como um grupo de apoio ao emagrecimento acabou se transformando em uma dinâmica de comparação constante, onde estar cada vez mais magra parecia ser o principal sinal de sucesso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Emelly conta que tudo começou de forma aparentemente saudável, em grupos voltados para alimentação, exercícios físicos e troca de experiências sobre emagrecimento.

“Parecia um espaço de apoio, onde todo mundo tinha objetivos parecidos e se ajudava. Mas, com o tempo, as conversas passaram a girar quase exclusivamente em torno da balança e das medidas corporais”, afirma.

Segundo a influenciadora, a situação ficou mais evidente quando fotos de celebridades extremamente magras passaram a ser compartilhadas como referência de corpo ideal.

“Começaram a pedir fotos de evolução o tempo todo e comparar quem estava mais magra. Eu lembro de ver comentários sobre a atriz Lily Collins e pessoas tratando aquele tipo físico como uma meta a ser alcançada.

Foi quando comecei a perceber que a conversa já não era mais sobre saúde. A impressão era de que quanto menos peso você tinha, mais reconhecimento recebia dentro daquele ambiente”, relata.

Foi nesse momento que Emelly afirma ter começado a se sentir pressionada.

“Quando me dei conta de que a minha autoestima estava ficando dependente da aprovação daquele grupo, entendi que aquilo não estava me fazendo bem. Eu achei que estava buscando saúde, mas em algum momento percebi que estava perseguindo um padrão impossível.

Acho importante falar sobre isso porque muita gente entra nesses grupos procurando apoio e acaba encontrando uma pressão enorme para emagrecer cada vez mais. Quando a balança passa a definir o seu valor, alguma coisa está errada”, conclui.