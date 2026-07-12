Dois idosos morrem após incêndio atingir edifício residencial em Curitiba

O fogo começou por volta das 2h30 em um apartamento no primeiro andar do prédio, na Rua Conselheiro Laurindo, e mobilizou bombeiros, equipes de resgate e forças de segurança - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Paraná)

Dois idosos morreram e um homem ficou gravemente ferido após um incêndio atingir um edifício residencial no Centro de Curitiba, na madrugada deste domingo (12/7). O fogo começou por volta das 2h30 em um apartamento no primeiro andar do prédio, na Rua Conselheiro Laurindo, e mobilizou bombeiros, equipes de resgate e forças de segurança.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, as vítimas que morreram são uma mulher de 63 anos e um homem de aproximadamente 60 anos. Os dois foram encontrados sem vida dentro do apartamento onde o incêndio teve início. Um morador de 62 anos foi resgatado em estado grave e encaminhado para atendimento hospitalar.

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O apartamento era dividido por paredes de madeira em cerca de oito quartos, conforme a corporação. As chamas destruíram completamente a unidade e se espalharam para um apartamento no terceiro andar, que foi atingido parcialmente.

Os bombeiros retiraram todos os moradores do edifício antes de controlar o incêndio. Ao todo, foram empregados cerca de 7 mil litros de água na operação, que contou com a atuação de 18 bombeiros militares, além do apoio do Samu, das polícias Militar e Civil, da Polícia Científica, do Instituto Médico-Legal (IML), da Defesa Civil e da Fundação de Ação Social (FAS).

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Após uma vistoria técnica, o prédio foi interditado por causa dos danos provocados pelo fogo. Os moradores desalojados receberam atendimento da Fundação de Ação Social, que disponibilizou abrigo temporário para quem precisou. As causas do incêndio serão apuradas pelos órgãos competentes.