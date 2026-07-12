Jovem atacada por tubarão recebe alta após 40 dias internada

Durante a recuperação, foi submetida a duas cirurgias e realizou todo o processo de reabilitação no próprio hospital - (crédito: Reprodução/X)

Quarenta dias após ter a perna direita arrancada por um tubarão-tigre na Praia de Boa Viagem, no Recife, a estudante de Direito Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, recebeu alta do Hospital da Restauração (HR) no último sábado (11/7).

Segundo o g1, Marcela ficou internada desde o ataque, ocorrido em 1º de junho, e passou parte do tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Durante a recuperação, foi submetida a duas cirurgias e realizou todo o processo de reabilitação no próprio hospital.

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O ataque aconteceu quando a jovem nadava em um trecho do mar onde a água estava na altura da cintura. Ainda de acordo com o g1, a rápida atuação do médico mineiro Mike Andrade, que passava férias na capital pernambucana, foi determinante para que a estudante sobrevivesse.

Ele aplicou um torniquete ainda na faixa de areia para conter a hemorragia até a chegada do socorro. Marcela foi levada inicialmente ao Hospital Alfa e, em seguida, transferida para o Hospital da Restauração.

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O caso ocorreu menos de 24 horas depois de outro grave ataque de tubarão no litoral pernambucano. Um menino de 11 anos foi atacado na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, também perdeu uma perna e recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (6), segundo o g1.

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Dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), também divulgados pelo g1, mostram que o ataque sofrido por Marcela foi o 84º registrado em Pernambuco desde 1992, quando teve início a série histórica. Boa Viagem é a praia com o maior número de ocorrências no estado, com 25 casos.