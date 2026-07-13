"Fica na tua": homem que viu pai chutar filha no PR foi ameaçado

Polícia Civil apura outras denúncias de castigos cruéis contra os filhos de 3 e 5 anos, incluindo a obrigação de ajoelhar sobre grãos de feijão - (crédito: Reprodução redes sociais)

O homem que presenciou o episódio em que um pai chutou o resto da própria filha, de 3 anos, em Francisco Beltrão (PR), afirmou ter sido ameaçado ao tentar impedir que o pai continuasse atacando a criança. A testemunha foi identificada como José Luiz, personal trainer.

Proprietário de uma academia em frente ao local onde a cena ocorreu, ele contou que presenciou o incidente quando a família caminhava em direção à residência.

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Ao decidir intervir, o agressor teria agido com intimidação.

"Peguei o flagrante dele fazendo aquele absurdo. Ele me ameaçou dizendo: 'Fica na tua, porque não é com você e vai sobrar para você'", relatou à TV Globo.

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José Luiz também descreveu o comportamento da menina logo após receber um chute no rosto, cena que, segunda ele, ficou marcada pela expressão de incompreensão da criança diante da atitude do pai.

"Eu olhava para ela... Ela com o bracinho levantado para cima, olhando para o pai dela, meio se perguntando: 'Pai, por que você fez isso comigo?'", disse.

Imagens ajudaram a identificar o agressor

Depois da agressão, a testemunha passou a procurar câmeras de segurança instaladas nas proximidades para reunir provas do ocorrido. José Luiz afirmou que conversou com moradores da região até localizar uma gravação que registrava com nitidez o momento da violência.

"Conversei com o proprietário daquela residência e foi ali que conseguimos a imagem perfeita. Sem sombra de dúvida deu para saber quem era o rapaz", afirmou.

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As gravações repercutiram nas redes sociais e chegaram ao conhecimento da Polícia Civil. A partir delas, os investigadores ouviram testemunhas e familiares solicitaram a prisão preventiva do suspeito, de 31 anos.

Suspeito alegou arrependimento

Em depoimento, o homem disse estar arrependido e atribuiu a agressão ao fato de a filha estar chorando durante o caminho de volta para a casa.

"Eu perdi a cabeça e acabei fazendo o que não deveria ter feito. Não era intencional, porque jamais iria machucar minha filha", declarou.



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A criança foi atingida por um chute no rosto, caiu no chão e teve a agressão presenciada pelo irmão, de 5 anos. Conforme o relato da testemunha, o menino permaneceu imóvel e assustado ao assistir à cena.

Polícia apura outras denúncias

Além do episódio registrado pelas câmeras, a Polícia Civil investiga outras denúncias envolvendo supostos maus-tratos contra os dois filhos do casal. Segundo relatos de familiares, o pai também teria agredido o menino de 5 anos com um pedaço de madeira, atingindo o rosto da criança.

Os investigadores ainda apuram denúncias de castigos considerados cruéis, entre eles obrigar os filhos a permanecer ajoelhados sobre grãos de feijão e tampas de garrafa PET.

Diante dos indícios reunidos até o momento, a corporação avalia a possibilidade de enquadrar o caso como tortura, em razão do sofrimento físico e psicológico que teria sido imposto às vítimas.

Após o caso vir à tona, a mãe das crianças solicitou medida protetiva e informou à polícia que pretende encerrar o casamento. Em depoimento, ela afirmou estar abalada e disse que nunca havia presenciado esse tipo de comportamento do marido.

O suspeito segue preso e, até o momento, não constituiu advogado de defesa.