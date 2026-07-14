Cartolouco nega agressões e acusa Globo de omitir informações

Dois dias após a exibição da reportagem do Fantástico que reuniu denúncias de violência física e psicológica feitas por três ex-namoradas, o jornalista e influenciador Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, publicou um vídeo nas redes sociais para apresentar sua versão dos fatos. No pronunciamento, ele negou as acusações, afirmou ter sido inocentado pela Justiça em um dos processos e acusou a TV Globo de ter divulgado informações falsas sobre o caso.

Cartolouco afirma que decidiu quebrar o silêncio porque não pretende mais deixar as acusações sem resposta. “Não ficarei mais quieto sobre as acusações que recebi nem sobre o falso jornalismo da Globo e do Fantástico. Sim, a Globo mentiu, comprovadamente, no Fantástico”, declarou.

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O influenciador cita a ex-namorada Gabriella Augusto, que participou da reportagem exibida no último domingo (12/7), e afirma que ela entrou com uma ação judicial em julho de 2023 baseada nas mesmas acusações apresentadas agora. Segundo ele, o processo terminou com sua absolvição em setembro de 2024. Cartolouco também contesta uma informação exibida pela Globo de que as denúncias não teriam chegado à Justiça. “As queixas chegaram sim na Justiça. Eu fui inocentado”, disse.

Durante o pronunciamento, o jornalista mostra capturas de tela de conversas atribuídas à ex-companheira. Segundo ele, as mensagens demonstrariam que os dois continuaram se encontrando uma vez após os fatos relatados e que ela teria insistido em manter contato, inclusive durante o período em que havia uma medida protetiva. Ele afirma que não respondeu às mensagens e questiona a narrativa apresentada pela reportagem. “Se eu fosse esse monstro que estão tentando colocar, nada disso teria acontecido depois”, declarou.

Cartolouco também afirmou que não pode comentar muitos detalhes sobre o processo por estar sob segredo de Justiça. Mesmo assim, garantiu que pretende continuar se defendendo publicamente. “Vou responder de peito aberto até o final”, afirmou.

Em outro momento do vídeo, o influenciador faz questão de afirmar que sua defesa não deve ser usada para desacreditar vítimas de violência contra a mulher. “Esse vídeo não é para os caras que vão chegar e dizer que mulher é tudo mentirosa.” Na sequência, ele lembra que “o Brasil é o quinto país do mundo que tem mais violência contra a mulher” e diz que decidiu falar para apresentar sua versão dos acontecimentos, criticando reportagens que, segundo ele, “acabam com a vida de uma pessoa”. “Sou gente, eu sinto”, afirmou.

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O pronunciamento rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Enquanto alguns defenderam que o influenciador tivesse espaço para apresentar sua versão, muitos comentários foram de críticas. Diversos usuários apontaram que Cartolouco não abordou diretamente as imagens exibidas pelo Fantástico, que mostram uma mulher sendo atingida por um cigarro aceso e em seguida, recebendo um tapa durante uma discussão. Outros também lembraram que ele responde a um processo relacionado a outro caso de violência, que segue em andamento.

Cartolouco nega as acusações e afirma que provará sua inocência nos processos que ainda tramitam na Justiça.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe