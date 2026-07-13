Excomunhão na Igreja Católica: quando pode ocorrer e quais as consequências?

A manifestação foi publicada após o Dicastério para a Doutrina da Fé decretar a excomunhão de membros da FSSPX por conta das ordenações episcopais realizadas sem autorização do papa - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A recente excomunhão do padre Françoá Costa, declarada pela Arquidiocese de Brasília em uma nota pastoral em julho de 2026, levantou questionamentos sobre a penalidade máxima da Igreja Católica. A punição ocorreu após a Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), à qual o padre está vinculado, ordenar quatro bispos em 1º de julho de 2026, na Suíça, sem autorização do Papa Leão XIV, configurando um ato de cisma. A decisão gerou debate após o religioso considerá-la inválida, com base nos cânones 751, 1323 e 1324 do Código de Direito Canônico, e manter suas celebrações na Capela Santo Atanásio, em Ceilândia (DF).

A situação da FSSPX com o Vaticano é complexa e remonta a 1988, quando seu fundador, o arcebispo Marcel Lefebvre, também ordenou quatro bispos sem mandato papal, resultando na excomunhão dos envolvidos. Em 2009, o Papa Bento XVI suspendeu a pena em um gesto de aproximação, mas a fraternidade nunca foi plenamente reintegrada. O novo ato de 2026, 38 anos após o primeiro rompimento, renovou a situação de cisma.

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Mas, afinal, o que significa ser excomungado? Trata-se da pena mais severa prevista no Código de Direito Canônico, o conjunto de leis que rege a Igreja. A medida não expulsa a pessoa da fé católica, mas a afasta da comunhão eclesial, impedindo-a de participar da vida sacramental da comunidade.

A punição é vista como uma "pena medicinal", cujo objetivo é levar o indivíduo ao arrependimento para que possa ser reintegrado à plena comunhão. Na prática, a pessoa excomungada fica proibida de receber sacramentos como a Eucaristia e a Confissão, além de não poder exercer qualquer função ou ministério dentro da Igreja.

Atos que podem levar à excomunhão

A excomunhão pode ocorrer de duas formas: automática, chamada de latae sententiae, que se aplica no momento em que o ato é cometido; ou por decreto de uma autoridade eclesiástica, conhecida como ferendae sententiae. Alguns dos delitos mais graves que podem resultar na pena incluem:

Apostasia, heresia ou cisma: abandonar a fé, negar um dogma ou rejeitar a submissão ao papa.

Profanação da Eucaristia: jogar fora as hóstias e o vinho consagrados ou utilizá-los para fins sacrílegos.

Violência física contra o papa: um ato de agressão direta ao pontífice.

Realização de aborto: a pena se estende a todos que colaboram diretamente para que o procedimento aconteça.

Violação do segredo de confissão: quando um sacerdote revela o que ouviu de um fiel no confessionário.

Ordenação de um bispo sem mandato papal: um ato que desafia a autoridade do Vaticano.

Para um sacerdote, a excomunhão significa a proibição de celebrar missas e ministrar qualquer sacramento. Para um leigo, as restrições incluem a impossibilidade de ser padrinho ou madrinha e, em certos casos, de ter um funeral católico.

A pena, no entanto, não é definitiva. A excomunhão pode ser revogada se a pessoa demonstrar arrependimento sincero e se retratar do ato que a causou. A absolvição depende da gravidade do delito e pode ser concedida por um bispo, por um sacerdote autorizado ou, nos casos mais sérios, diretamente pelo papa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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