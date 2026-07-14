Ataque tira portal do Superior Tribunal Militar do ar temporariamente

Apesar do contexto, o tribunal ressaltou que cada incidente possui características próprias e, por isso, é analisado de forma individual - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

O portal do Superior Tribunal Militar (STM) está temporariamente fora do ar após a Corte identificar um incidente de segurança cibernética que comprometeu a disponibilidade do site. Segundo o tribunal, a indisponibilidade foi detectada no último dia 2 de julho e levou ao acionamento imediato dos protocolos de resposta a ataques digitais.

De acordo com o STM, as equipes técnicas isolaram os sistemas afetados e deram início aos procedimentos de análise e recuperação da infraestrutura. Enquanto a apuração técnica estiver em andamento, o acesso ao portal permanecerá suspenso.

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Em nota, o STM informou que a prioridade é restabelecer os serviços de forma segura e garantir a continuidade do atendimento ao público. O tribunal também afirmou que novas informações serão divulgadas conforme houver confirmação técnica, sem comprometer a investigação em andamento.

"As equipes técnicas adotaram imediatamente as medidas previstas nos protocolos de segurança, isolaram os sistemas afetados e iniciaram os procedimentos de análise e recuperação", informou o STM.

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O episódio ocorre em meio a uma sequência de ataques cibernéticos registrados contra instituições públicas brasileiras. Apesar do contexto, o tribunal ressaltou que cada incidente possui características próprias e, por isso, é analisado de forma individual.

O chefe da equipe técnica da Corte afirmou que a resposta ao ataque foi iniciada assim que a indisponibilidade foi identificada. "A instituição respondeu prontamente conforme seus protocolos, trabalha com os órgãos competentes para restabelecer os serviços e manterá a sociedade informada à medida que houver informações confirmadas", declarou.

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O STM informou ainda que o caso foi comunicado às autoridades brasileiras responsáveis pela apuração de incidentes cibernéticos, que deverão adotar as providências cabíveis. Até o momento, o tribunal não divulgou detalhes sobre a origem do ataque nem informou se houve comprometimento de dados ou outros sistemas internos.