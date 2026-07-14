Ataque tira portal do Superior Tribunal Militar do ar temporariamente

O portal do Superior Tribunal Militar (STM) está temporariamente fora do ar após a Corte identificar um incidente de segurança cibernética que comprometeu a disponibilidade do site. Segundo o tribunal, a indisponibilidade foi detectada no último dia 2 de julho e levou ao acionamento imediato dos protocolos de resposta a ataques digitais.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com o STM, as equipes técnicas isolaram os sistemas afetados e deram início aos procedimentos de análise e recuperação da infraestrutura. Enquanto a apuração técnica estiver em andamento, o acesso ao portal permanecerá suspenso.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em nota, o STM informou que a prioridade é restabelecer os serviços de forma segura e garantir a continuidade do atendimento ao público. O tribunal também afirmou que novas informações serão divulgadas conforme houver confirmação técnica, sem comprometer a investigação em andamento.
"As equipes técnicas adotaram imediatamente as medidas previstas nos protocolos de segurança, isolaram os sistemas afetados e iniciaram os procedimentos de análise e recuperação", informou o STM.
O episódio ocorre em meio a uma sequência de ataques cibernéticos registrados contra instituições públicas brasileiras. Apesar do contexto, o tribunal ressaltou que cada incidente possui características próprias e, por isso, é analisado de forma individual.
O chefe da equipe técnica da Corte afirmou que a resposta ao ataque foi iniciada assim que a indisponibilidade foi identificada. "A instituição respondeu prontamente conforme seus protocolos, trabalha com os órgãos competentes para restabelecer os serviços e manterá a sociedade informada à medida que houver informações confirmadas", declarou.
O STM informou ainda que o caso foi comunicado às autoridades brasileiras responsáveis pela apuração de incidentes cibernéticos, que deverão adotar as providências cabíveis. Até o momento, o tribunal não divulgou detalhes sobre a origem do ataque nem informou se houve comprometimento de dados ou outros sistemas internos.
Saiba Mais
- Brasil Polícia aponta 58 facadas na morte de idosos e uso de tíner por diarista
- Brasil Diarista dopou e furtou outra família cinco dias antes de matar idosos
- Brasil Seis Gripens fazem estreia em evento na América do Sul
- Brasil Dinheiro esquecido: R$ 6,2 bilhões podem ser resgatados, diz BC
- Brasil Dona de empresa e três instrutores viram réus por morte em salto sem cordas em SP
- Brasil Policial de folga atira em homens que 'brincaram' de assaltá-lo