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ATAQUE CIBERNÉTICO

Ataque tira portal do Superior Tribunal Militar do ar temporariamente

Corte Militar isolou sistemas afetados, acionou protocolos de segurança e informou que o caso já foi comunicado às autoridades competentes

Apesar do contexto, o tribunal ressaltou que cada incidente possui características próprias e, por isso, é analisado de forma individual - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)
Apesar do contexto, o tribunal ressaltou que cada incidente possui características próprias e, por isso, é analisado de forma individual - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

O portal do Superior Tribunal Militar (STM) está temporariamente fora do ar após a Corte identificar um incidente de segurança cibernética que comprometeu a disponibilidade do site. Segundo o tribunal, a indisponibilidade foi detectada no último dia 2 de julho e levou ao acionamento imediato dos protocolos de resposta a ataques digitais.

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De acordo com o STM, as equipes técnicas isolaram os sistemas afetados e deram início aos procedimentos de análise e recuperação da infraestrutura. Enquanto a apuração técnica estiver em andamento, o acesso ao portal permanecerá suspenso.

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Em nota, o STM informou que a prioridade é restabelecer os serviços de forma segura e garantir a continuidade do atendimento ao público. O tribunal também afirmou que novas informações serão divulgadas conforme houver confirmação técnica, sem comprometer a investigação em andamento.

"As equipes técnicas adotaram imediatamente as medidas previstas nos protocolos de segurança, isolaram os sistemas afetados e iniciaram os procedimentos de análise e recuperação", informou o STM.

O episódio ocorre em meio a uma sequência de ataques cibernéticos registrados contra instituições públicas brasileiras. Apesar do contexto, o tribunal ressaltou que cada incidente possui características próprias e, por isso, é analisado de forma individual.

O chefe da equipe técnica da Corte afirmou que a resposta ao ataque foi iniciada assim que a indisponibilidade foi identificada. "A instituição respondeu prontamente conforme seus protocolos, trabalha com os órgãos competentes para restabelecer os serviços e manterá a sociedade informada à medida que houver informações confirmadas", declarou.

O STM informou ainda que o caso foi comunicado às autoridades brasileiras responsáveis pela apuração de incidentes cibernéticos, que deverão adotar as providências cabíveis. Até o momento, o tribunal não divulgou detalhes sobre a origem do ataque nem informou se houve comprometimento de dados ou outros sistemas internos.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 14/07/2026 20:36
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