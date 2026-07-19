Mega-Sena acumula para R$ 42 milhões; confira números sorteados

34 pessoas tiveram cinco acertos e vão levar para casa R$ 59.283,30 - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O concurso 3033 da Mega-Sena sorteado neste domingo (19/7), com prêmio de R$ 35 milhões, teve as seguintes dezenas sortedas: 23 - 58 - 55 - 18 - 21 - 43. Ninguém acertou as seis dezenas e o valor da faixa principal acumulou para R$ 43 milhões. O próximo sorteio será na terça-feira (21/7).

Além disso, 34 pessoas tiveram cinco acertos e vão levar para casa R$ 59.283,30, incluindo uma aposta do Distrito Federal. Outras 2.901 apostas acertaram quatro dezenas e levam R$ 1.145,28.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO