Menino de 6 anos morre após ser ferido com faca durante castigo do pai

O suspeito disse que agrediu o menino para "castigá-lo por uma desobediência", sem se lembrar que havia armazenado as facas na mochila - (crédito: Reprodução/freepik)

Uma criança de seis anos morreu neste sábado, 18, após ser ferido com uma faca durante um castigo aplicado pelo pai em Itapiranga, no interior do Amazonas. O pai, um homem de 24 anos que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante na mesma data.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Amazonas, os policiais foram acionados pela equipe do hospital onde o menino Raelyson da Silva foi atendido após sofrer os ferimentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Inicialmente, o pai da criança afirmou à equipe médica que o filho havia caído sobre uma faca. Horas depois, ele afirmou que a perfuração teria acontecido de forma acidental quando ele agrediu o menino com uma mochila onde estavam guardadas duas facas usadas no dia anterior pelo homem em uma pescaria.

O suspeito disse que agrediu o menino para "castigá-lo por uma desobediência", sem se lembrar que havia armazenado as facas na mochila.

Durante a agressão, uma das facas teria perfurado o tecido da mochila e ferido o menino nas costas. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

"Diante dos elementos reunidos, o homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. As circunstâncias do caso seguem sendo apuradas durante o inquérito policial", informou a Polícia Civil, em nota.

A corporação disse que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e que o homem foi transferido para uma unidade prisional do município de Itacoatiara.