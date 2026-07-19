InícioBrasil
AMAZONAS

Menino de 6 anos morre após ser ferido com faca durante castigo do pai

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Amazonas, os policiais foram acionados pela equipe do hospital onde o menino Raelyson da Silva foi atendido após sofrer os ferimentos

O suspeito disse que agrediu o menino para
O suspeito disse que agrediu o menino para "castigá-lo por uma desobediência", sem se lembrar que havia armazenado as facas na mochila - (crédito: Reprodução/freepik)

Uma criança de seis anos morreu neste sábado, 18, após ser ferido com uma faca durante um castigo aplicado pelo pai em Itapiranga, no interior do Amazonas. O pai, um homem de 24 anos que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante na mesma data.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Amazonas, os policiais foram acionados pela equipe do hospital onde o menino Raelyson da Silva foi atendido após sofrer os ferimentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Inicialmente, o pai da criança afirmou à equipe médica que o filho havia caído sobre uma faca. Horas depois, ele afirmou que a perfuração teria acontecido de forma acidental quando ele agrediu o menino com uma mochila onde estavam guardadas duas facas usadas no dia anterior pelo homem em uma pescaria.

O suspeito disse que agrediu o menino para "castigá-lo por uma desobediência", sem se lembrar que havia armazenado as facas na mochila.

  • Polícia apreende passaporte de argentina acusada de racismo

  • "Tive que tirar a roupa toda", diz baiana acusada de furto em episódio racista

  • Torcedor chileno é preso por gestos racistas contra torcida do Fluminense

Durante a agressão, uma das facas teria perfurado o tecido da mochila e ferido o menino nas costas. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

"Diante dos elementos reunidos, o homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. As circunstâncias do caso seguem sendo apuradas durante o inquérito policial", informou a Polícia Civil, em nota.

A corporação disse que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e que o homem foi transferido para uma unidade prisional do município de Itacoatiara.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 19/07/2026 19:35
SIGA
x