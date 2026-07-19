Menino de 6 anos morre após ser ferido com faca durante castigo do pai

Uma criança de seis anos morreu neste sábado, 18, após ser ferido com uma faca durante um castigo aplicado pelo pai em Itapiranga, no interior do Amazonas. O pai, um homem de 24 anos que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante na mesma data.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Amazonas, os policiais foram acionados pela equipe do hospital onde o menino Raelyson da Silva foi atendido após sofrer os ferimentos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Inicialmente, o pai da criança afirmou à equipe médica que o filho havia caído sobre uma faca. Horas depois, ele afirmou que a perfuração teria acontecido de forma acidental quando ele agrediu o menino com uma mochila onde estavam guardadas duas facas usadas no dia anterior pelo homem em uma pescaria.
O suspeito disse que agrediu o menino para "castigá-lo por uma desobediência", sem se lembrar que havia armazenado as facas na mochila.
-
Polícia apreende passaporte de argentina acusada de racismo
-
"Tive que tirar a roupa toda", diz baiana acusada de furto em episódio racista
-
Torcedor chileno é preso por gestos racistas contra torcida do Fluminense
Durante a agressão, uma das facas teria perfurado o tecido da mochila e ferido o menino nas costas. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
"Diante dos elementos reunidos, o homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. As circunstâncias do caso seguem sendo apuradas durante o inquérito policial", informou a Polícia Civil, em nota.
A corporação disse que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e que o homem foi transferido para uma unidade prisional do município de Itacoatiara.
Saiba Mais
- Brasil Desabamento em Governador Valadares: sobe para três o número de resgatados
- Brasil Imóvel desaba e deixa feridos em Governador Valadares
- Brasil Justiça decreta prisão de argentino por injúria racial na Bahia
- Brasil Mega-Sena acumula para R$ 42 milhões; confira números sorteados
- Brasil Mega-Sena, Lotofácil, Quina, TimeMania, +Milionária, Dia da Sorte: resultados deste domingo
- Brasil Avião com deputado faz pouso forçado em fazenda no Maranhão