Decreto autoriza atuação das Forças Armadas nas eleições de 2026

O apoio é uma maneira de garantir o acesso ao voto em regiões de difícil acesso, além de áreas estratégicas - (crédito: Agência Brasil)

O governo federal assinou um decreto, nesta terça-feira (21/7), que autoriza a ação das Forças Armadas no período e local das eleições, nos dois turnos. Os militares vão auxiliar no momento da votação, apuração e na logística do processo eleitoral.

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A medida foi solicitada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com base nos dispositivos da Constituição Federal, que autoriza o uso das Forças Armadas durante as eleições. O apoio dos militares é uma maneira de garantir o acesso ao voto em regiões de difícil acesso, além de áreas estratégicas.

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O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro e o segundo acontecerá no dia 25 de outubro. Neste ano, mais de 158 milhões de eleitores irão às urnas para decidir quem serão os próximos governadores, senadores, deputados e presidente e vice-presidente.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro