Morre aos 33 anos Caíque Verli, repórter da TV Gazeta

Formado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), o repórter era natural de Carangola, em Minas Gerais - (crédito: Reprodução/Instagram/@caiqueverli)

O repórter da TV Gazeta, Caíque Verli, de 33 anos, foi encontrado morto em seu apartamento na manhã desta quinta-feira (23/7). Amigos do rapaz chegaram a chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A morte foi confirmada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), que esteve no local. Segundo a corporação, as causas da morte ainda estão sob investigação.

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Caíque integrava a equipe da filial Global no Espírito Santo desde 2017. Mineiro natural de Carangola (MG), ele se formou pela Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Em nota enviada ao Correio, a PCES informou que o caso foi registrado inicialmente como encontro de cadáver e repassado ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

A corporação destacou que os indícios iniciais apontam para morte natural, mas ressaltou que a confirmação oficial dependerá dos exames do Instituto Médico-Legal (IML):

"A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que aguardará o resultado dos exames. As diligências e evidências colhidas no local onde o corpo foi encontrado apontam para uma morte natural. No entanto, a causa da morte somente será esclarecida de forma definitiva com o resultado dos exames. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares."

Até o momento de publicação desta reportagem, ainda não haviam sido divulgados detalhes sobre o velório.

Homenagens

Em nota compartilhada no Instagram, o curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa prestou homenagens ao alumni.

Segundo o comunicado, Caíque "sempre foi parceiro do Curso de Comunicação Social – Jornalismo, tendo compartilhado sua vivência e experiência profissional em várias palestras e momentos de integração entre estudantes."

A Rede Gazeta também divulgou uma nota de pesar sobre o jornalista, destacando seu legado de dedicação e comprometimento com a profissão.

Leia a íntegra do comunicado abaixo:

"É com profundo pesar que a Rede Gazeta comunica o falecimento do jornalista e repórter Caique Verli. A família de Caíque já foi informada e está sendo acompanhada pela empresa em Minas Gerais, onde reside.

Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de profissão, a quem desejamos força e conforto.

Caique deixa um legado de dedicação e comprometimento com o jornalismo, e será lembrado com carinho e admiração por todos que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao seu lado.

As causas do óbito estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Espírito Santo. Informações sobre velório e sepultamento serão comunicadas oportunamente."

A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF) também se pronunciou sobre Verli e manifestou sua solidariedade.

"É com grande pesar que a PRF recebe a notícia do falecimento do jornalista Caíque Verli, (...) reconhecido pelo trabalho desenvolvido no jornalismo capixaba e sempre profissional e imparcial nas reportagens sobre ações da PRF. Manifestamos solidariedade e respeito nesse momento de dor, desejando que Deus conforte a colegas de profissão, familiares e amigos."