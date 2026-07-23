Influenciadora tem dados vazados após chamar membros do BTS de "afeminados" - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

A influenciadora Pietra Bertolazzi, 35 anos, anunciou seu afastamento da internet após ser alvo de uma série de ataques de fãs do BTS. Os “Armys”, como são conhecidos, se incomodaram com comentários feitos por ela a respeito do show do intervalo da final da Copa do Mundo, no último domingo (10/7), onde o grupo se apresentou.

Em uma publicação, que foi apagada após a repercussão, ela chamou os integrantes do grupo de “afeminados” e afirmou ter sentido “vergonha alheia” ao assistir o show. “De tudo que vi hoje na final da Copa, nada me chocou mais do que saber que um grupo de homens totalmente afeminados, vaidosos e cheios de caras e bocas que me deram verdadeira vergonha alheia (não sei quem são e não quero saber) é uma das maiores referências que essa geração atual tem. Não é possível que a maioria não perceba o quão grave isso é”, escreveu a influenciadora.

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A publicação acabou gerando revolta, principalmente entre os fãs de k-pop, que passaram a atacar o perfil de Bertolazzi, sob acusação de homofobia e racismo. O fã-clube B-Army 360 publicou uma nota de repúdio, afirmando que “reduzir pessoas à ideia de que precisam seguir um único padrão de aparência ou comportamento para serem dignas de respeito apenas reforça estigmas ultrapassados e alimenta a intolerância e a xenofobia”.

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Além disso, dados pessoais da influenciadora foram vazados, e muitos usuários passaram a registrá-la em diferentes serviços, como para ser mesária nas próximas eleições, filiações a partidos de esquerda, registros em listas de envio de publicidade por e-mail e telefone e a criação de contas, em seu nome, em plataformas como OnlyFans, OLX e iFood.

Diante da repercussão e das ações promovidas por integrantes do fandom, a influenciadora restringiu o acesso ao seu perfil no Instagram e comunicou que permanecerá afastada da internet por tempo indeterminado.

minha parte eu fiz

pietra bertolazzi vc será mesária https://t.co/8aGa0nBx0Y pic.twitter.com/MSeNZdIZ2l — lady ? (@TEMPOSDEGL0RIA) July 21, 2026

Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Pietra Bertolazzi produz conteúdo voltado principalmente para religião, política e comportamento. Em suas publicações, costuma defender pautas conservadoras, como a oposição ao feminismo e ao voto feminino. Em junho deste ano, participou do debate “1 antifeminista vs. 30 feministas”, promovido pelo canal Foco.

Empresária, Bertolazzi também já foi DJ e integrante do elenco da primeira temporada do reality show Power Couple Brasil, exibido em 2016 pela Record. Também foi comentarista na Jovem Pan, onde, em 2022, durante a transmissão de uma programa na rádio, Pietra afirmou que a Primeira Dama Janja usava drogas ilícitas e era apoiada por "artistas maconhistas", comparando-a negativamente com Michelle Bolsonaro. A fala gerou um processo e condenação pela Justiça Eleitoral, por disseminação de informações inverídicas.

A influenciadora havia viralizado nas redes sociais no início do mês de julho ao falar, em um vídeo, que era contra o voto feminino e a distribuição gratuita de absorventes femininos.