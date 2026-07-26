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Vídeo: Enxame de abelhas invade campo e paralisa jogo de futebol na Bahia

A partida foi paralisada por nove minutos enquanto atletas e arbitragem se protegiam dos insetos

O episódio, ocorrido aos 10 minutos do primeiro tempo, não deixou feridos entre os presentes - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
O episódio, ocorrido aos 10 minutos do primeiro tempo, não deixou feridos entre os presentes - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A partida da final do Campeonato Baiano sub-20, disputada neste sábado (25/7), contou com mais do que apenas o futebol em campo. Isso porque, um enxame de abelhas invadiu o campo durante o jogo entre Bahia e Fluminense de Feira, sediado no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA).

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Aos 10 minutos do primeiro tempo, os insetos sobrevoaram o campo e partiram em direção aos jogadores. Os registros, em vídeo, do momento já repercutem nas redes sociais.

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Com a chegada das abelhas, jogadores de ambos os times deitaram-se no gramado por medo dos ferrões dos bichos. A ação foi imitada por outros profissionais, incluindo a equipe de arbitragem, que trabalhavam no torneio.

O episódio curioso não deixou nenhum ferido e o jogo foi retomado 9 minutos após a pausa, após os jogadores irem para o vestiário.

Veja o momento: 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/07/2026 12:52
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