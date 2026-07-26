Vídeo: Enxame de abelhas invade campo e paralisa jogo de futebol na Bahia

A partida da final do Campeonato Baiano sub-20, disputada neste sábado (25/7), contou com mais do que apenas o futebol em campo. Isso porque, um enxame de abelhas invadiu o campo durante o jogo entre Bahia e Fluminense de Feira, sediado no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA).
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Aos 10 minutos do primeiro tempo, os insetos sobrevoaram o campo e partiram em direção aos jogadores. Os registros, em vídeo, do momento já repercutem nas redes sociais.
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Com a chegada das abelhas, jogadores de ambos os times deitaram-se no gramado por medo dos ferrões dos bichos. A ação foi imitada por outros profissionais, incluindo a equipe de arbitragem, que trabalhavam no torneio.
O episódio curioso não deixou nenhum ferido e o jogo foi retomado 9 minutos após a pausa, após os jogadores irem para o vestiário.
Veja o momento:
A partida da final do Campeonato Baiano sub-20, entre Bahia e Fluminense de Feira, foi interrompida, na tarde deste sábado (25), após um enxame de abelhas invadir o campo no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. pic.twitter.com/kwSguhPHS1— ???????????????? ???????????? ???????????? (@CallOffRio) July 25, 2026
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