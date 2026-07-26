Cia. Cidade dos Bonecos apresenta espetáculo no Centro Cultural TCU

A Cia Cidade dos Bonecos apresenta a A flor do Sertão, espetáculo com referências da cultura nordestina, no Centro Cultural TCU neste domingo (26/7), às 17h. A peça dialoga com a exposição Festa de Luz: as festas populares e a arte brasileira, em cartaz no local. A entrada é gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

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Inspirada no Movimento Armorial, idealizado por Ariano Suassuna, o espetáculo mescla referências da cultura nordestina, do cangaço e do coronelismo. A cenografia de incorpora elementos da xilogravura e personagens tradicionais, como o Homem da Meia-Noite, o Boi-Bumbá e os bonecos de mamulengo.

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A história é ambientada no sertão brasileiro e narra a luta de Chumbinho para salvar sua amada Flor das mãos do temido Capitão Hardes Ardente da Brasa Quente. Nessa jornada cheia de desafios, ele cruza o caminho de personagens inspirados nas figuras da cultura popular brasileira, em uma aventura repleta de humor, coragem e imaginação.

Serviço

A flor do Sertão

Cia Cidade dos Bonecos, neste domingo (26/7), às 17h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3). Entrada gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.