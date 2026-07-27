Apreensões de remédios para emagrecer no ano já superam 2025 em 172%

As apreensões de medicamentos para emagrecimento aumentaram 172% no Brasil em 2026. Dados da Polícia Federal (PF) obtidos pelo Correio apontam que foram confiscadas 165.589 unidades até 10 de junho deste ano em comparação com as 60.865 unidades registradas durante todo o ano de 2025. O volume já supera em mais de 2,7 vezes o total apreendido no ano anterior.

O crescimento também aparece na frequência e no tamanho dos lotes apreendidos em diferentes estados. O Paraná permaneceu entre os principais pontos de fiscalização do país e concentrou algumas das maiores apreensões do período.

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Em 2025, o maior registro no estado foi de um lote de 15 mil unidades apreendido em 17 de setembro, além de outras operações que resultaram na retenção de 1.158 unidades, em 24 de setembro, e 816 unidades, em 28 de agosto.

Em 2026, as apreensões passaram a ocorrer de forma mais recorrente e em volumes elevados. O maior lote foi registrado em 4 de fevereiro, com 15.129 unidades. Também foram apreendidas 5.928 unidades em 14 de maio, 3.000 unidades em 23 de maio, 2.200 unidades em 19 de maio, 2.160 unidades em 7 de maio e outras 2.000 mil unidades em 14 de maio.

Aumento nos estados

Em São Paulo, as operações também registraram crescimento no volume dos produtos apreendidos. Em 2025, a maior apreensão foi de 3.450 unidades, em 10 de novembro, seguida por um lote de 2.060 unidades em fevereiro.

Já em 2026, o estado concentrou diversas operações de grande porte, entre elas a apreensão de 4.000 unidades em 4 de junho, além de lotes de 2.320 unidades em abril, 2.292 unidades em maio, 2.025 unidades no fim de maio e 1.920 unidades em abril.

Em Goiás, enquanto em 2025 os maiores registros foram de 364 e 233 unidades, em dezembro, neste ano, as apreensões chegaram a 1.707 unidades em abril e 1.247 unidades em fevereiro.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia

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