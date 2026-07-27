Justiça autoriza filha de Elize Matsunaga a viajar para o exterior - (crédito: Reprodução/Netflix)

A Justiça de São Paulo autorizou que a filha de Elize Matsunaga faça duas viagens internacionais durante as férias escolares. A decisão foi assinada em maio, e tramita sob segredo de justiça.

A adolescente, de 16 anos, recebeu autorização para permanecer em Londres entre 29 de junho e 19 de julho, acompanhada por uma pedagoga. A segunda viagem foi autorizada para o período de 21 a 30 de julho, com destino a Punta Cana. Nesse caso, a adolescente seria acompanhada pela avó paterna, Misako Matsunaga.

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A guarda da jovem está com os avós paternos desde 2012, e permanece longe da mãe, que está impedida pela Justiça de manter qualquer contato com a filha. Atos de grande impacto que envolvem a adolescente, como o caso das viagens internacionais, dependem do aval da Vara da Infância e da Juventude.

A adolescente não possui uma vida pública conhecida e sua privacidade vem sendo preservada. O avô paterno afirmou que prefere que qualquer decisão sobre uma possível reaproximação entre mãe e filha seja tomada pela própria Helena quando ela atingir a maioridade.