Fotógrafa desaparecida em trilha é encontrada morta após cinco dias de busca

A fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (30). Ela estava desaparecida desde sábado (25), quando escorregou e foi levada pela correnteza durante trilha com uma amiga no Salto das Orquídeas, em Sapopema, no Norte do Paraná.
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A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública (Sesp) do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira. Segundo ele, o corpo foi encontrado no poço de uma cachoeira. A amiga da fotógrafa, Ana Carolyne Camilo, também se desequilibrou, mas conseguiu se salvar. Ela foi socorrida e hospitalizada com uma fratura na coluna.
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O secretário informou que o trabalho de remoção do corpo de Ana Paula do local deve durar cerca de três horas. A localização aconteceu no início da manhã, por meio de imagens captadas por um drone. Não se sabe ainda qual foi a exata causa da morte. Nessas circunstâncias, tanto o trauma pela queda quanto afogamento são possíveis consequências.
O Salto das Orquídeas é um famoso complexo de cachoeiras e quedas d’água localizado no município de Sapopema, na região norte do estado do Paraná, a cerca de 300 km de Curitiba. O local é um destino muito procurado para ecoturismo e aventura.
O local em que Ana Paula desapareceu apresenta corredeiras, cachoeiras e três quedas d’água, onde há mata fechada. No dia do desaparecimento da jovem, estima-se que o nível da água estava 40 centímetros acima do normal.
Cerca de 30 pessoas, entre bombeiros e voluntários , atuaram em duas frentes de busca, uma subindo o rio e outra percorrendo o curso da água. Drones foram usados para realizar a varredura da área.
A família da jovem publicou uma nota em um perfil das redes sociais usado para divulgar atualizações da busca, agradecendo ao Corpo de Bombeiros e aos voluntários que deram o máximo para encontrar Ana Paula.
“Viemos agradecer a todos que nos auxiliaram nas buscas pela Ana, infelizmente ela foi encontrada sem vida. Obrigada ao Corpo de Bombeiros, a toda equipe de resgate, aos voluntários tanto da escalada, trilheiros, canoagem e tantos outros que estiveram nesses dias dando o máximo para que pudéssemos encontrar nossa amiga. Nossos posts se encerram por aqui, pedimos que respeitem o momento da família e amigos", diz a nota da família.
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