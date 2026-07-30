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Desaparecida

Fotógrafa desaparecida em trilha é encontrada morta após cinco dias de busca

Ana Paula Silveira estava fazendo uma trilha com amiga quando desapareceu após cair em correnteza

Ana Paula estava fazendo uma trilha com amiga quando desapareceu após cair em correnteza; corpo da jovem foi localizado após cinco dias de buscas - (crédito: Reprodução/ Redes sociais/ Corpo de Bombeiros)
Ana Paula estava fazendo uma trilha com amiga quando desapareceu após cair em correnteza; corpo da jovem foi localizado após cinco dias de buscas - (crédito: Reprodução/ Redes sociais/ Corpo de Bombeiros)

A fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (30). Ela estava desaparecida desde sábado (25), quando escorregou e foi levada pela correnteza durante trilha com uma amiga no Salto das Orquídeas, em Sapopema, no Norte do Paraná. 

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A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública (Sesp) do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira. Segundo ele, o corpo foi encontrado no poço de uma cachoeira. A amiga da fotógrafa, Ana Carolyne Camilo, também se desequilibrou, mas conseguiu se salvar. Ela foi socorrida e hospitalizada com uma fratura na coluna.

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O secretário informou que o trabalho de remoção do corpo de Ana Paula do local deve durar cerca de três horas. A localização aconteceu no início da manhã, por meio de imagens captadas por um drone. Não se sabe ainda qual foi a exata causa da morte. Nessas circunstâncias, tanto o trauma pela queda quanto afogamento são possíveis consequências. 

O Salto das Orquídeas é um famoso complexo de cachoeiras e quedas d’água localizado no município de Sapopema, na região norte do estado do Paraná, a cerca de 300 km de Curitiba. O local é um destino muito procurado para ecoturismo e aventura.

O local em que Ana Paula desapareceu apresenta corredeiras, cachoeiras e três quedas d’água, onde há mata fechada. No dia do desaparecimento da jovem, estima-se que o nível da água estava 40 centímetros acima do normal. 

Cerca de 30 pessoas, entre bombeiros e voluntários , atuaram em duas frentes de busca, uma subindo o rio e outra percorrendo o curso da água. Drones foram usados para realizar a varredura da área. 

A família da jovem publicou uma nota em um perfil das redes sociais usado para divulgar atualizações da busca, agradecendo ao Corpo de Bombeiros e aos voluntários que deram o máximo para encontrar Ana Paula.

“Viemos agradecer a todos que nos auxiliaram nas buscas pela Ana, infelizmente ela foi encontrada sem vida. Obrigada ao Corpo de Bombeiros, a toda equipe de resgate, aos voluntários tanto da escalada, trilheiros, canoagem e tantos outros que estiveram nesses dias dando o máximo para que pudéssemos encontrar nossa amiga. Nossos posts se encerram por aqui, pedimos que respeitem o momento da família e amigos", diz a nota da família.  

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 30/07/2026 11:59 / atualizado em 30/07/2026 12:10
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