Guiana Francesa derruba exigência de visto de curta duração para brasileiros

A França suspendeu temporariamente a exigência de visto de curta duração para brasileiros que têm como destino a Guiana Francesa. A medida entra em vigor nesta sexta-feira (31/7) e vale, inicialmente, por um período de seis meses.
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A expectativa é que a não-exigência do visto de curta duração facilite a mobilidade na região da fronteira. A mudança se aplica exclusivamente às estadias que não excedam 30 dias, em um período de seis meses.
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Apesar da suspensão dos vistos de curta duração, os viajantes continuam sujeitos ao cumprimento de outras condições, como passaporte válido, seguro viagem internacional, comprovação de hospedagem e um certificado internacional de vacinação contra a febre amarela.
Atualmente, a suspensão do visto também acontece com cidadãos brasileiros que desejam viajar para a França. Não é preciso visto de curta duração para viajar ao país por até 90 dias para turismo ou negócios.
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A mudança sobre os vistos ocorre em meio a um fortalecimento de parceria estratégica entre França e o Brasil e decorre do Plano de Ação para o Aprofundamento da Cooperação Bilateral Franco-Brasileira em Segurança Pública, assinado em 1º de julho deste ano.
Vale lembrar que os vistos de longa duração permanecem obrigatórios. Estes valem para o caso de quem quer estudar, trabalhar ou morar na Guiana Francesa.
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