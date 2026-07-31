PF e suspeitos armados trocam tiros na área externa do Aeroporto de Guarulhos

Após a intervenção da PF, o grupo criminoso fugiu em direção a uma área de mata nos arredores, onde abandonou parte dos pacotes de drogas que seriam transportados - (crédito: Reprodução/Brasil Urgente)

Agentes da Polícia Federal (PF) entraram em confronto armado com suspeitos de tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (31/7), na área externa do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A troca de tiros ocorreu nas proximidades do Terminal 3, quando o grupo criminoso tentava realizar uma operação envolvendo o transporte ou a recuperação de uma carga de entorpecentes.



As apurações indicam números divergentes sobre os envolvidos: seriam pelo menos 10 pessoas distribuídas em quatro veículos tentando acessar o aeroporto com as drogas. Outras informações do 31° Batalhão de Polícia Militar Metropolitana apontam que cerca de cinco indivíduos tentaram a invasão, estando munidos de fuzis durante o confronto com os agentes federais.

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Após a intervenção da PF, o grupo criminoso fugiu em direção a uma área de mata nos arredores, onde abandonou parte dos pacotes de drogas que seriam transportados.

Grande mobilização

A ocorrência gerou uma mobilização em larga escala das forças de segurança paulistas para prestar apoio à Polícia Federal. As buscas na região contam com o reforço do policiamento territorial e de equipes especializadas, como o Comando de Operações Especiais (COE) e o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

Diante da movimentação, a concessionária GRU Airport confirmou a intervenção da PF no local, mas não divulgou detalhes operacionais, direcionando os esclarecimentos às autoridades policiais.

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Este tiroteio ocorre em um cenário de atenção no aeroporto, que já foi palco de crimes de repercussão, como o assassinato de um ex-delator da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). No caso presente, as investigações continuam em andamento e, até a última atualização, não havia confirmação oficial de prisões ou contagem exata da quantidade de drogas apreendida.