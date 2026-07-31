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Presos cavam buraco em cela e fogem de prisão no Rio Grande do Norte

De acordo com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do RN, treze detentos conseguiram deixar a cela, por volta das 5h30, por um buraco cavado onde era o vaso sanitário

Fugitivos - (crédito: Divulgação/Seap-RN)
Fugitivos - (crédito: Divulgação/Seap-RN)

Onze presos fugiram na manhã desta sexta-feira (31/7), da Penitenciária Rogério Coutinho Madruga, em Nísia Floresta, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte.

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De acordo com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap), treze detentos conseguiram deixar a cela, por volta das 5h30, por um buraco cavado onde era o vaso sanitário. Dois deles foram capturados na área externa do próprio presídio.

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Os internos retiraram o vaso de concreto e alumínio da cela e escavaram. Após deixarem a cela, onze fugitivos conseguiram pular o muro da prisão com a ajuda de uma corda feita com lençóis.

 

Fugitivos
Fugitivos (foto: Divulgação/Seap-RN)

Os onze fugitivos foram identificados como:

  • Cleidson Martins Dantas,
  • Thiago da Silva Maia Braga,
  • Diogo da Luz Silva,
  • Isaac Donato Rodrigues,
  • Kaio do Nascimento Gomes,
  • Tiago Nogueira da Silva,
  • Petrúcio Railande dos Santos,
  • Jackson Matheus Martins Simões,
  • Jonatas Ferreira Isis Dorea da Silva,
  • Eliandson Luciano de Lima e
  • Julianderson Francisco Nogueira.

As forças de segurança realizam diligências para localizar e recapturar os foragidos. De acordo com a Polícia Penal, as circunstâncias da fuga serão apuradas por meio de procedimento administrativo. As polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal e a Guarda Municipal de Parnamirim também estão envolvidas nas buscas.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 31/07/2026 17:49 / atualizado em 31/07/2026 17:58
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