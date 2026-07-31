Presos cavam buraco em cela e fogem de prisão no Rio Grande do Norte

Onze presos fugiram na manhã desta sexta-feira (31/7), da Penitenciária Rogério Coutinho Madruga, em Nísia Floresta, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte.
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De acordo com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap), treze detentos conseguiram deixar a cela, por volta das 5h30, por um buraco cavado onde era o vaso sanitário. Dois deles foram capturados na área externa do próprio presídio.
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Os internos retiraram o vaso de concreto e alumínio da cela e escavaram. Após deixarem a cela, onze fugitivos conseguiram pular o muro da prisão com a ajuda de uma corda feita com lençóis.
Os onze fugitivos foram identificados como:
- Cleidson Martins Dantas,
- Thiago da Silva Maia Braga,
- Diogo da Luz Silva,
- Isaac Donato Rodrigues,
- Kaio do Nascimento Gomes,
- Tiago Nogueira da Silva,
- Petrúcio Railande dos Santos,
- Jackson Matheus Martins Simões,
- Jonatas Ferreira Isis Dorea da Silva,
- Eliandson Luciano de Lima e
- Julianderson Francisco Nogueira.
As forças de segurança realizam diligências para localizar e recapturar os foragidos. De acordo com a Polícia Penal, as circunstâncias da fuga serão apuradas por meio de procedimento administrativo. As polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal e a Guarda Municipal de Parnamirim também estão envolvidas nas buscas.
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