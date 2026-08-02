Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania, +Milionária e Dia de Sorte: resultados deste domingo

A Caixa Econômica Federal sorteia, neste domingo (2/8), seis loterias: os concursos 3039 da Mega-Sena, o 371 da Lotofácil, 7081 da Quina, 2423 Timemania, +Milionária com número 377, e o 1261 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
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Mega-Sena
A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$100 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 21 - 58 - 53 - 16 - 14 - 39. A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
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Lotofácil
A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12- 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24. A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 14 - 22 - 28 - 40 - 45. A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Timemania
A Timemania, com prêmio previsto de R$6 milhões, apresentou o seguinte resultado: 08 - 25 - 26 - 28 - 50 - 77 - 80. O time do coração é o 75 (Tombense/MG).
A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
+Milionária
A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 79 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 01 - 14 - 15 - 21 - 30 - 47. Os trevos sorteados foram: 4 - 6. A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Dia de Sorte
Com prêmio previsto de R$800 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 08 - 14 - 19 - 24 - 27 - 28. O mês da sorte é 10 (Outubro). A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
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