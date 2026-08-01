PF prende funcionário após tiroteio por cocaína em Guarulhos

Após a intervenção da PF, o grupo criminoso fugiu em direção a uma área de mata nos arredores, onde abandonou parte dos pacotes de drogas que seriam transportados - (crédito: Reprodução/Brasil Urgente)

Policiais federais e traficantes trocaram tiros, ontem (31/07), em uma das áreas que compõem o complexo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o maior do país. O confronto foi na parte externa, nas proximidades do Terminal 3 e da rodovia Hélio Smidt.

Até o momento, três pessoas foram presas, entre eles um tratorista, funcionário terceirizado do aeroporto, suspeito de facilitar o acesso dos criminosos à área restrita de cargas, segundo a GloboNews. Mais tarde, outros dois suspeitos, um suposto casal, foram levados à superintendência da PF, em Cumbica.

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O tiroteio começou quando os agentes perceberam que os suspeitos romperam a cerca que limita o aeroporto e dá acesso à área restrita de cargas do aeroporto. Usavam os buracos na grade para, segundo a PF, tentar embarcar pacotes com drogas em um voo para a Europa. O grupo estava em quatro veículos, interceptados perto da cabeceira da pista, por volta das 14h30. Eram pelo menos 10 pessoas.

Com o bloqueio, começou o tiroteio. Os suspeitos, porém, conseguiram fugir em direção às obras do Rio Baquirivu e uma área de mata próxima do aeroporto. Cinco malas com cocaína que haviam sido embarcadas na aeronave, além de quatro caixas de drogas, foram deixadas para trás. Segundo a PF, estima-se que o grupo carregava mais de 300 kg de cocaína. Equipes das polícias Militar, Militar Rodoviária Federal e Civil foram acionadas para tentar capturar a quadrilha.

A concessionária GRU Airport confirmou o tiroteio, mas não divulgou dados sobre o impacto no fluxo aeroportuário. Segundo usuários do aeroporto, o confronto entre policiais e supostos traficantes não prejudicou pousos e decolagens.

A ocorrência segue em andamento, as buscas pelos criminosos contam com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, agentes da Polícia Federal e equipes do Comando de Operações Especiais e do Batalhão de Ações Especiais de Polícia.