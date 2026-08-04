Usuários do WhatsApp relatam contas bloqueadas pela plataforma

Usuários do WhatsApp relatam que tiveram as contas bloqueadas na plataforma. As reclamações começaram na manhã de ontem, segunda-feira (3/8), os perfis bloqueados exibem uma mensagem informando que estão em análise para verificar se seguem os termos de serviço da plataforma, e o resultado será informado em até 24 horas.

Em nota, a Meta afirmou: “Trabalhamos continuamente para estar à frente daqueles que tentam fazer uso indevido do nosso serviço e banimos contas para ajudar a proteger os demais usuários. Eventualmente, podemos cometer equívocos e, quando isso acontece, buscamos resolver a situação o mais rápido possível para que as pessoas possam voltar a se comunicar”.

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Os bloqueios não ocorreram apenas no Brasil, e em diversos lugares do mundo internautas afetados reclamam que não fizeram nada que viole as políticas da plataforma.

Embora uma parcela das pessoas já tenha começado a recuperar o acesso de forma gradual, a situação ainda não foi normalizada, e milhares de contas continuam bloqueadas ou sob o status de “em análise”.

Como o prazo máximo estimado pelo próprio sistema da Meta para a conclusão das análises automáticas é de até 24 horas, a expectativa é de que o fluxo de reativações continue ao longo desta terça-feira (4/8).