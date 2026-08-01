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Homem morre e outras duas pessoas ficam feridas em acidente no Morro da Cruz

Ao chegar ao local, agentes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram um jovem caído no chão

O homem morreu antes mesmo de receber atendimento - (crédito: Reprodução/CBMDF)
O homem morreu antes mesmo de receber atendimento - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Um homem morreu após perder o controle e colidir contra um poste no bairro Morro da Cruz, em São Sebastião, por volta das 3h25 deste sábado (1°/8). 

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Ao chegar ao local, agentes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) encontraram um jovem caído no chão. Segundo a perícia inicial, a vítima teria sido projetada para fora do carro depois da colisão. 

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Os outros dois ocupantes — um homem e uma mulher — receberam atendimento do CBMDF. A corporação informou que eles estavam conscientes, apesar dos ferimentos e foram transportados para unidades de saúde próximas da região.

Devido ao impacto no poste de energia, um transformador se desprendeu da estrutura, o que gerou uma queda de energia no bairro. A Neoenergia foi acionada e compareceu no local para adotar as medidas cabíveis para a manutenção.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/08/2026 15:39 / atualizado em 01/08/2026 16:05
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