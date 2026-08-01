Homem morre e outras duas pessoas ficam feridas em acidente no Morro da Cruz

O homem morreu antes mesmo de receber atendimento - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Um homem morreu após perder o controle e colidir contra um poste no bairro Morro da Cruz, em São Sebastião, por volta das 3h25 deste sábado (1°/8).

Ao chegar ao local, agentes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) encontraram um jovem caído no chão. Segundo a perícia inicial, a vítima teria sido projetada para fora do carro depois da colisão.

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Os outros dois ocupantes — um homem e uma mulher — receberam atendimento do CBMDF. A corporação informou que eles estavam conscientes, apesar dos ferimentos e foram transportados para unidades de saúde próximas da região.

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Devido ao impacto no poste de energia, um transformador se desprendeu da estrutura, o que gerou uma queda de energia no bairro. A Neoenergia foi acionada e compareceu no local para adotar as medidas cabíveis para a manutenção.