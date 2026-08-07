Buzzi perde cargo no STJ após condenação por assédio e importunação

Buzzi é o primeiro caso de um juiz afastado da função que não é beneficiado pela aposentadoria compulsória - (crédito: Divulgação/STJ)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou, ontem, por unanimidade, o ministro Marco Buzzi por assédio sexual e importunação de duas mulheres. Ele perderá o cargo com remuneração proporcional ao tempo de contribuição, conforme o novo entendimento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), disciplinado na terça-feira pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Buzzi integrava o STJ desde setembro de 2011 e foi considerado culpado pelos crimes de importunação sexual, assédio sexual e injúria contra duas mulheres. Um dos casos refere-se ao de uma jovem de 18 anos, filha de amigos da família do agora ex-ministro, que relatou ter sofrido importunação sexual em janeiro em um banho de mar na Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú (SC), onde passava férias na residência de veraneio do magistrado.

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Para a a Procuradoria-Geral da República (PGR), a postura do acusado no episódio de Santa Catarina é uma grave infração. “O acusado violou o dever de manter conduta irrepreensível na vida particular, bem como deixou de observar as regras da integridade, da dignidade, da honra e do decoro que são exigidas de um membro de tribunal superior”, frisou a PGR.

O segundo caso é o de uma ex-funcionária terceirizada do gabinete de Buzzi, que afirmou ter sido alvo de toques não consentidos e de recorrentes comentários de teor sexual, entre 2023 e 2025, nas dependências do STJ. “No âmbito do gabinete, o acusado tocou sem consentimento o corpo da vítima, fez comentários de natureza imprópria sobre seus atributos físicos, exibiu no celular conteúdo de teor sexualmente sugestivo, além de ter se manifestado de forma ofensiva e potencialmente intimidatória no ambiente de trabalho”, ressaltou a PGR.

A decisão tem caráter imediato, embora ainda dependa de algumas questões para a expulsão definitiva. Buzzi estava afastado cautelarmente das funções desde 10 de fevereiro, com proibição de acessar o STJ. Enquanto ocupava o cargo, recebia cerca de R$ 100 mil líquidos mensais, mas, com o afastamento, seus vencimentos se tornaram proporcionais.

Cadeira vaga

Com a condenação, a cadeira de Buzzi já é considerada vaga. A Advocacia-Geral da União (AGU) tem 30 dias para ajuizar ação no STF para a decretação da demissão e a suspensão total dos pagamentos.

A defesa de Buzzi negou veementemente as acusações e avalia recorrer ao Supremo contra a decisão. Os advogados afirmam que o agora ex-ministro tem limitações físicas que tornaram inviável a conduta narrada na denúncia da jovem em Santa Catarina. Entre as provas apresentadas pela defesa para contestar a agressão sexual, consta um laudo médico de disfunção erétil.

Para o advogado Daniel Bialski, que representou a jovem, a decisão passa uma mensagem para a sociedade. "Independentemente do cargo, da profissão ou da autoridade, a pessoa que cometeu um ato ilícito não só pode como deve ser responsabilizada”, observou.

O relator do caso foi o ministro Luís Felipe Salomão, que no voto detalhou as investigações conduzidas por uma comissão, que também contou com os ministros Benedito Gonçalves e Villas Bôas Cueva. Antes de Buzzi, apenas os hoje ministros aposentados Vicente Leal, em 2004, e Paulo Medina, em 2010, haviam sofrido sanções disciplinares graves — ambos foram afastados compulsoriamente.