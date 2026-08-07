Tornado destrói casa de morador no RS: "Cenário de guerra"

Tempestade severa provocada por corrente de ar em rotação deixa rastro de prejuízos no Sul - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A passagem de um tornado destruiu completamente a residência de um pecuarista em Pedro Osório, no sul do Rio Grande do Sul, na quinta-feira (6/8). O fenômeno, confirmado por órgãos meteorológicos, é o segundo registrado no estado em menos de duas semanas e deixou um rastro de destruição na região. Até a publicação desta reportagem, não havia registro de feridos.

O imóvel atingido pertence ao pecuarista e diretor de Agricultura da prefeitura de Pedro Osório, Leonardo Hepp Ferreira. Ele não estava na propriedade quando a tempestade atingiu a localidade de Vila Matarazzo e só retornou ao local após a melhora das condições climáticas.

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Ao se deparar com os estragos, o morador descreveu o cenário em entrevista à TV Globo. "Cenário de guerra, desmanchou tudo. Não tem mais nada", afirmou.

Ferreira contou que havia saído para trabalhar durante a tarde e já estava na área urbana quando percebeu o avanço do temporal. Pouco depois, começou a receber mensagens informando que um tornado havia passado justamente pela região onde fica sua residência.

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Antes mesmo de chegar ao local, ele viu vídeos gravados por motoristas que trafegavam pela estrada durante a tempestade, mostrando os danos provocados pela força dos ventos. A casa foi completamente destruída. "Era uma casa, agora não tem mais nada."

Segundo tornado em nove dias

A ocorrência foi confirmada pela Climatempo com base em informações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O fenômeno foi provocado por uma supercélula, tipo de tempestade caracterizada por uma intensa corrente ascendente em rotação.

Segundo a Defesa Civil, "supercélulas comumente causam granizo de grande tamanho e rajadas de vento intensas, e em algumas ocasiões tornados".

Além de Pedro Osório, outros sete municípios gaúchos registraram danos provocados pelo mau tempo na quinta-feira.

O estado já havia enfrentado outro episódio semelhante em 28 de julho, quando tornados atingiram os seguintes municípios:

Giruá;

Sete de Setembro;

Senador Salgado Filho, na região Noroeste.

Na ocasião, a Defesa Civil confirmou quatro pessoas feridas.

Por que o Rio Grande do Sul registra tantos tornados?

O Rio Grande do Sul integra o chamado corredor de tornados da América do Sul, uma das áreas mais propícias do planeta para a formação desse tipo de fenômeno atmosférico, atrás apenas da região central dos Estados Unidos.

A combinação entre massas de ar quente e úmido vindas da Amazônia e o avanço de ar frio pelo sul do continente favorece o desenvolvimento de tempestades severas. Quando, além desse encontro, há mudanças na direção e na velocidade dos ventos em diferentes altitudes, a tempestade pode adquirir movimento rotacional e dar origem a um tornado.

De acordo com a Climatempo, "o tornado é uma corrente de ar ascendente gerada entre a base da supercélula e o solo, em forma de funil, com movimento giratório."

Nem sempre, porém, o funil alcança a superfície. Conforme a meteorologista, "Em muitos casos, o funil é visível apenas na base da nuvem e não chega ao solo."

Quando efetivamente toca a superfície, o tornado pode percorrer alguns quilômetros, produzindo uma faixa contínua de destruição ao longo da trajetória, com ventos que, nos casos mais intensos, ultrapassam 300 km/h.