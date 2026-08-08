MJ aciona Amber Alert após bebê de 28 dias desaparecer em MS

Cartaz do Ministério da Justiça sobre o desaparecimento da bebê de 28 dias, Ayla Emanuelly - (crédito: Reprodução/Ministério da Justiça)

O Ministério da Justiça acionou o sistema Amber Alert Brasil para auxiliar nas buscas pela bebê Ayla Emanuelly, de 28 dias, desaparecida desde as 12h da última quinta-feira (6/8). O caso ocorreu na Rua Francisco de Aguiar Pimenta, no Bairro Universitário, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Segundo informações do g1,a mãe da recém-nascida, uma adolescente de 17 anos, relatou que conheceu uma mulher em um grupo de venda de roupas infantis na internet. A mulher ofereceu R$ 100 para que a jovem cuidasse de sua filha. A adolescente aceitou a proposta e foi ao endereço indicado na companhia da irmã, de 12 anos.

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No imóvel, segundo o relato prestado à polícia, a jovem foi ameaçada por cerca de dez homens e pela mulher, sendo coagida a entregar a filha. Os suspeitos disseram que, caso ela recusasse, as duas irmãs seriam "jogadas em um buraco".

As irmãs foram liberadas por volta de 1h de sexta-feira (7/8). O telefone celular da mãe da bebê também foi recolhido pelos suspeitos. Relatos de familiares ao g1 indicam que a mulher justificou a ação dizendo que levaria a criança para vendê-la, com o intuito de quitar uma dívida do marido, que estaria foragido.

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O Correio tentou contato com a Polícia Civil do estado, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

As autoridades pedem que qualquer informação que ajude a localizar Ayla Emanuelly seja repassada imediatamente à Polícia Militar, pelo telefone 190, ou à Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, pelo número (67) 3323-2508.

Como funciona o alerta

O Amber Alert é um sistema internacional adotado no Brasil por meio de um acordo de cooperação entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a empresa Meta. O país foi o 33º no mundo a implementar a ferramenta, voltada para apoiar as polícias judiciárias na localização de crianças e adolescentes em situação de risco iminente de morte ou lesão corporal.

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Acionado nas primeiras 24 horas após o desaparecimento, o recurso publica cartazes com a foto da vítima nas redes sociais da Meta de usuários localizados em um raio de até 160 quilômetros do ponto onde ocorreu o desaparecimento.

Cartaz de divulgação sobre o desaparecimento da bebê Ayla Emanuelly (foto: Reprodução/Ministério da Justiça )