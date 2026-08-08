Lula cobra bancos para facilitar crédito do programa Move Brasil

Presidente Lula critica exigências de bancos para financiamento no programa Move Brasil para motoristas de aplicativo e taxistas - (crédito: Felipe Marques/Estadão Conteúdo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reclamou, neste sábado (8/8), das exigências feitas por bancos para liberar financiamentos do programa Move Brasil, voltado à aquisição de veículos por motoristas de aplicativo, taxistas e entregadores. Segundo ele, as condições impostas pelas instituições financeiras dificultam o acesso ao crédito.

"Agora nós resolvemos liberar dinheiro para financiar moto para os entregadores e carro para Uber e táxi. Uma coisa maravilhosa, uma festa, todo mundo ficou muito feliz. Aí, quando a gente começa a colocar em prática, as coisas não andam", afirmou Lula.

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De acordo com o presidente, os trabalhadores chegam aos bancos com a intenção de contratar o financiamento, mas se deparam com exigências que dificultam a liberação do crédito. Ele também criticou os requisitos para a liberação de recursos do programa Reforma Casa Brasil, destinado ao financiamento de melhorias habitacionais.

Lula disse que já realizou duas reuniões para discutir as dificuldades de acesso ao crédito. "Eu fiz uma novidade na República, eu convoquei 20 pessoas. Eu queria que o (ministro da Secretaria-Geral, Guilherme) Boulos tivesse trazido 100. Eu queria 100 pessoas que têm direito, que têm dinheiro, que foram no banco, que sentaram na mesa e não tiveram direito", declarou.

O programa Move Brasil oferece financiamento com juros reduzidos para motoristas de aplicativo e taxistas comprarem carros de até R$ 150 mil. As taxas são de até 12,6% ao ano para homens e 11,5% ao ano para mulheres, com prazo de até 72 meses e carência de seis meses.

O presidente discursou na manhã deste sábado, 8, para apoiadores e integrantes de movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.