"Bolsonaro da Shopee" lança candidatura e mira pautas do agro em MT

Vilmar Rigo, apelidado de Bolsonaro da Shopee, busca vaga de deputado federal por Mato Grosso com pautas conservadoras - (crédito: Divulgação)

O produtor rural Vilmar Rigo, do Novo, oficializou sua candidatura a deputado federal por Mato Grosso. Conhecido como “Bolsonaro da Shopee” pela semelhança física com Jair Bolsonaro, ele pretende concentrar a campanha em propostas ligadas ao setor produtivo, municipalismo e pautas conservadoras.

Rigo afirma que sua atuação em Brasília, caso eleito, será baseada em cinco áreas: agronegócio e infraestrutura, segurança pública, educação e juventude, saúde e reforma do Judiciário.

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Propostas para Mato Grosso

Como produtor rural, ele aponta a falta de armazenagem, os juros elevados e os gargalos logísticos como os principais desafios de Mato Grosso.

“Mato Grosso produz muito, mas precisamos criar condições para que essa produção gere ainda mais riqueza aqui dentro. Temos que melhorar a logística, ampliar a capacidade de armazenamento e atrair indústrias para agregar valor ao que produzimos”, afirma.

Entre as propostas estão melhorias na infraestrutura, ampliação da capacidade de armazenamento e incentivos para atrair indústrias e investimentos privados. Rigo também defende o melhor aproveitamento do potencial energético do estado, principalmente por meio da energia solar.

Outra prioridade é o fortalecimento dos municípios. O candidato defende que a atuação parlamentar seja orientada pelas demandas de prefeitos, vereadores, produtores e da população.

“Cada município tem uma realidade diferente. Precisamos ouvir quem vive essa realidade para identificar os problemas e buscar as soluções em Brasília”, diz.

A proposta é direcionar recursos para as necessidades de cada região e ampliar a participação popular na fiscalização dos eleitos.

Na área educacional, a juventude é uma das prioridades, com foco na criação de oportunidades e formação profissional. A reforma do Judiciário completa os pilares, com a defesa de mudanças para garantir segurança jurídica.

A aproximação de Rigo com a política ganhou força nas redes sociais e em manifestações de direita. A semelhança com Bolsonaro ampliou sua projeção, mas o candidato pretende centrar a campanha nas propostas para Mato Grosso e na representação do setor produtivo na Câmara dos Deputados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.