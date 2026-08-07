Mega-Sena acumulada: brasilienses sonham com viagens e vida confortável

Adriano Freitas quer usar o dinheiro da Mega para viajar pelo Brasil - (crédito: Beatriz Ocké/CB/D.A.Press)

Beatriz Ocké*

Quem passou, na tarde desta sexta-feira (7/8), pela Rodoviária do Plano Piloto não perdeu a oportunidade de jogar na Mega-Sena. A premiação principal acumulou pela 12ª vez seguida e já soma R$ 165 milhões. O sorteio da nova rodada será neste sábado (8/8), às 21h.

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O pêmio milionário deste concurso já anima os apostadores que fazem questão de separar um tempo para apostar. Adriano Freitas, de 42 anos, é cobrador de ônibus e aproveitou um intervalo no trabalho para fazer o seu jogo. “Vim jogar hoje porque está acumulada. Sempre que acumula muito, eu venho”, afirma.

Se ganhar o dinheiro, ele diz que gostaria de mudar a vida da família e dos amigos e, ainda, realizar outro sonho. “Quero muito de conhecer o Brasil, usaria o dinheiro para viajar e conhecer o país todo.”

Na hora de jogar, cada um possui uma estratégia diferente. Para Danúbia Rodrigues, 35 anos, e o marido, Tyson Lacerda, 34 anos, as táticas mais usadas são números vistos em sonhos, datas de aniversário ou comemorativas. Os dois são vigilantes e jogam esperando conseguir um valor suficiente para uma vida mais confortável.

“A gente espera ganhar uma quantia para viver bem. Não precisava ser o dinheiro todo, mas se desse pra gente comprar uma casa e ter uma qualidade de vida melhor, era o que a gente queria”, conta ela.









Maria Cleumara Cavalcante, de 52 anos, trabalha com serviços gerais e confessa que não joga com tanta frequência. “Eu tento há uns 10 anos, mas não é direto, só às vezes”. Se for a sortuda de amanhã, ela diz que sonha em reformar a casa e dar uma vida melhor para a família.

“Quero terminar de arrumar minha casa, ajudar minha família e também as pessoas que precisam”, relata. Quando questionada sobre as estratégias para escolher os números, ela diz que não possui nenhuma específica e tende a optar por números aleatórios.

O jogo simples, com seis números, custa R$ 6. As apostas podem ser realizadas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates



