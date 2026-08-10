Pai teria ameaçado a ex-mulher antes de matar as próprias filhas no Dia dos Pais

Após a confissão do homem, os agentes encontraram as crianças já sem vida dentro de um carro - (crédito: Câmera de Segurança/Reprodução )

A mãe das meninas de 3 e 5 anos, assassinadas pelo próprio pai, Breno de Souza Castro, de 24 anos, no domingo no Dia do Pais (9/8), em São Paulo, informou à polícia que era perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro, desde a separação em março deste ano. De acordo com ela, o relacionamento durou aproximadamente oito anos e terminou após episódios de agressão e traição.

As agressões, porém, nunca haviam sido registradas em uma delegacia. Depois da separação, segundo o relato da mulher, Breno passou a persegui-la e a ameaçá-la.

No último sábado (8), a mãe entregou as filhas para a ex-sogra, que ficava com as crianças aos fins de semana. Para não se encontrar com o ex-companheiro, a entrega era feita no meio do caminho. Breno morava no andar de cima da casa da mãe.

No dia seguinte, domingo, a mãe recebeu uma mensagem de Breno dizendo que aquela seria a última vez que ela veria as filhas. Ele disse que as levaria ao Museu do Ipiranga. Segundo o relato feito à polícia, quando um familiar o questionou sobre a demora para voltar para casa, ele teria respondido que ninguém mais veria as crianças e que iria matá-las e se matar em seguida.

Ainda na manhã de ontem, Breno se apresentou no 48º Distrito Policial, em Cidade Dutra, dizendo que havia matado as filhas. A Polícia Militar foi até o endereço indicado por ele e encontrou os corpos das meninas dentro de um carro, na Rua Luiz Supertti, no bairro Jardim Guanabara, na Zona Sul de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, as crianças foram mortas por asfixia. A motivação apontada no registro seria ciúmes da ex-companheira. Breno foi preso em flagrante por homicídio e violência doméstica. O caso foi registrado no 101º Distrito Policial, no Jardim das Imbuias.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro