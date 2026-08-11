Carro de luxo de Deolane Bezerra é apreendido durante operação

Veículo foi encontrado circulando em uma avenida da capital paulista e tinha ordem de sequestro em aberto no âmbito de operação contra lavagem de dinheiro - (crédito: Reprodução/Polícia Militar)

Um carro de luxo ligado à advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi apreendido pela Polícia Militar na madrugada de domingo (9/8), no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. A Mercedes-Benz GLC 300, avaliada em mais de R$ 400 mil, circulava pela Avenida Salim Farah Maluf quando foi localizado pelos policiais.

Segundo o registro da ocorrência, os agentes receberam pelo rádio a informação de que o veículo estava relacionado a uma ação criminosa registrada no sábado (8/8). Durante a consulta ao sistema, foi identificado um mandado de busca e apreensão do automóvel, expedido no âmbito da Operação Vérnix.

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A abordagem ocorreu após os policiais localizarem o veículo na avenida indicada. Durante a ação, foram realizadas revistas no automóvel e nas pessoas que estavam dentro dele, mas, de acordo com o boletim de ocorrência, nenhum objeto ilícito foi encontrado. O carro também não apresentava, naquele momento, materiais ou itens aparentemente irregulares.

Mesmo assim, após a verificação dos registros, os agentes constataram que havia uma ordem de sequestro relacionada à investigação conduzida pela polícia e pelo Ministério Público de São Paulo. O veículo foi apreendido e encaminhado ao 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas.

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A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o caso continua sob investigação pela Central de Polícia Judiciária de Presidente Venceslau, dentro das ações da Operação Vérnix. Em nota, a pasta afirmou que "detalhes serão preservados para garantir a autonomia ao trabalho policial".

Organização criminosa

A operação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado de São Paulo, e investiga suspeitas de organização criminosa e lavagem de capitais.

As investigações tiveram início em 2019, após a apreensão de bilhetes e manuscritos encontrados na Penitenciária II de Presidente Venceslau. Segundo as autoridades, o caso avançou a partir da análise de movimentações financeiras, relações empresariais e outros elementos reunidos durante a apuração.

A investigação busca esclarecer uma possível estrutura financeira relacionada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e apurar a origem e a circulação de recursos considerados suspeitos.

De acordo com os investigadores, foram identificados indícios envolvendo empresas, recebimentos cuja origem ainda é analisada e movimentações de valores milionários.

A apreensão da Mercedes-Benz GLC 300 faz parte das medidas determinadas no curso da investigação e não significa, por si só, que o veículo tenha sido utilizado diretamente na prática de um crime. O caso permanece sob apuração, e as autoridades ainda analisam documentos, movimentações financeiras e demais elementos reunidos pela Operação Vérnix.

*Estagiária sob supervisão de Victor Correia