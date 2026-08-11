Juiz aparece bebendo e fumando durante sessão virtual do TJMG; veja

Milton Lívio Lemus Salles aparece de bermuda, fumando e bebendo de uma garrafa durante julgamento por videoconferência Tribunal de Justiça - (crédito: Reprodução)

O juiz Milton Lívio Lemus Salles foi flagrado fumando e bebendo durante uma sessão virtual do Tribunal de Justiça (TJMG), realizada por videoconferência nesta segunda-feira (10/8).

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O registro foi feito durante uma sessão do 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cível Família. Na gravação, o juiz aparece de bermuda diante da câmera durante o julgamento, acende um cigarro e, na sequência, bebe diretamente da garrafa que aparenta conter vinho.

A situação contraria as regras previstas para a participação de magistrados em atos judiciais realizados por videoconferência. De acordo com a Resolução nº 465/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), magistrados e demais participantes devem manter postura solene e utilizar vestimentas adequadas, como terno ou toga, equivalentes às exigidas nos atos presenciais.

TJMG determina apuração

Procurado pelo jornal Estado de Minas, o TJ informou que a Corregedoria-Geral de Justiça instaurou um procedimento sobre o caso. O processo será encaminhado para apreciação do Órgão Especial do Tribunal, responsável por decidir sobre o tema.

A análise está prevista para a sessão de julgamento desta quarta-feira (12/8).

Sessão foi interrompida

Ainda conforme o TJ, a sessão realizada foi interrompida quando ainda faltavam três processos para serem julgados. Os casos pendentes serão incluídos na pauta da próxima sessão, prevista para 28 de agosto.

Carreira

Antes de atuar na segunda instância do Judiciário mineiro, Milton teve passagens por diferentes regiões do estado. Entre as comarcas em que trabalhou estão Araçuaí, Brumadinho e Montes Claros.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos