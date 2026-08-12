Operação mira PCC por sequestro e tortura de advogado em São Paulo

Ação cumpriu mandados de prisão e de busca contra sete investigados - (crédito: Divulgação/MPSP)

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Polícia Militar deflagraram nesta quarta-feira (12/8) a Operação Patrocínio Fiel. A ação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e por Batalhões de Choque, cumpriu mandados de prisão e de busca contra sete investigados.

O grupo é suspeito de envolvimento nos crimes de organização criminosa, sequestro, extorsão, tortura e ameaça contra um advogado da Baixada Santista. Os alvos foram identificados como integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

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Ao todo, as autoridades cumpriram 19 mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades de Guarujá, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, no estado de São Paulo. A operação também se estendeu para Florianópolis, em Santa Catarina.

As medidas judiciais alcançaram residências dos investigados, estabelecimentos comerciais vinculados ao grupo criminoso e o imóvel que teria sido usado como cativeiro para a vítima.

Objetivos da operação

O planejamento da ação busca interromper a atuação do grupo criminoso, além de preservar a integridade da vítima. Outro objetivo é assegurar a obtenção de provas essenciais para o avanço das apurações.

Com a realização das prisões cautelares, a operação visa desarticular lideranças importantes do PCC com atuação na Baixada Santista. O GAECO do Ministério Público catarinense participou das diligências em cooperação institucional.

As investigações prosseguem sob sigilo para garantir a efetividade das diligências e a responsabilização dos envolvidos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.