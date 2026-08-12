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VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Anvisa proíbe 12 produtos de limpeza fabricados sem autorização

Medida foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (12); produtos não tinham autorização da agência para serem fabricados e vendidos

Segundo a Anvisa, todos os produtos eram comercializados, expostos a venda ou fabricados sem aval - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil )
Segundo a Anvisa, todos os produtos eram comercializados, expostos a venda ou fabricados sem aval - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização , distribuição, fabricação , propaganda e uso de 12 produtos de limpeza que eram vendidos ou fabricados sem a regularização sanitária. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (12/8). 

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Entre os itens que tiveram a produção e venda vedadas, destaca-se diversos alvejantes, tira-manchas e compostos à base de carbonato de sódio de diferentes marcas. 

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Segundo a Agência, todos os produtos eram comercializados, expostos a venda ou fabricados sem o aval da entidade e por empresas sem autorização de funcionamento para a fabricação. 

Com a publicação da medida, os estabelecimentos comerciais e as distribuidoras que possuem os estoques dos itens devem suspender as vendas imediatamente e providenciar o devido recolhimento dos produtos das prateleiras e depósitos. 

Os seguintes produtos foram afetados pela determinação da Anvisa: 

  • Oxypur - Quimpack

  • Percarbonato de Sódio - Los Chefs

  • Alvejante Natural Multiuso - Nova Fórmula

  • Percarbonato de Sódio - Vong Home

  • Percarbonato de Sódio - Nativa

  • Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em Pó

  • Percarbonato Plus - ANS Agrária

  • Yta Clean

  • Alvejante Tira Manchas - Amigos Distribuidora

  • Percarbonato de Sódio - Oxgen

  • Tira Manchas - FV Group

  • Percarbonato Top Brilho

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 12/08/2026 09:59 / atualizado em 12/08/2026 10:00
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