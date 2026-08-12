Anvisa proíbe 12 produtos de limpeza fabricados sem autorização

Segundo a Anvisa, todos os produtos eram comercializados, expostos a venda ou fabricados sem aval - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização , distribuição, fabricação , propaganda e uso de 12 produtos de limpeza que eram vendidos ou fabricados sem a regularização sanitária. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (12/8).

Entre os itens que tiveram a produção e venda vedadas, destaca-se diversos alvejantes, tira-manchas e compostos à base de carbonato de sódio de diferentes marcas.

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Segundo a Agência, todos os produtos eram comercializados, expostos a venda ou fabricados sem o aval da entidade e por empresas sem autorização de funcionamento para a fabricação.

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Com a publicação da medida, os estabelecimentos comerciais e as distribuidoras que possuem os estoques dos itens devem suspender as vendas imediatamente e providenciar o devido recolhimento dos produtos das prateleiras e depósitos.

Os seguintes produtos foram afetados pela determinação da Anvisa:

Oxypur - Quimpack

Percarbonato de Sódio - Los Chefs

Alvejante Natural Multiuso - Nova Fórmula

Percarbonato de Sódio - Vong Home

Percarbonato de Sódio - Nativa

Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em Pó

Percarbonato Plus - ANS Agrária

Yta Clean

Alvejante Tira Manchas - Amigos Distribuidora

Percarbonato de Sódio - Oxgen

Tira Manchas - FV Group

Percarbonato Top Brilho