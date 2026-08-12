Anvisa proíbe 12 produtos de limpeza fabricados sem autorização

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização , distribuição, fabricação , propaganda e uso de 12 produtos de limpeza que eram vendidos ou fabricados sem a regularização sanitária. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (12/8).
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Entre os itens que tiveram a produção e venda vedadas, destaca-se diversos alvejantes, tira-manchas e compostos à base de carbonato de sódio de diferentes marcas.
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Segundo a Agência, todos os produtos eram comercializados, expostos a venda ou fabricados sem o aval da entidade e por empresas sem autorização de funcionamento para a fabricação.
Com a publicação da medida, os estabelecimentos comerciais e as distribuidoras que possuem os estoques dos itens devem suspender as vendas imediatamente e providenciar o devido recolhimento dos produtos das prateleiras e depósitos.
Os seguintes produtos foram afetados pela determinação da Anvisa:
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Oxypur - Quimpack
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Percarbonato de Sódio - Los Chefs
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Alvejante Natural Multiuso - Nova Fórmula
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Percarbonato de Sódio - Vong Home
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Percarbonato de Sódio - Nativa
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Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em Pó
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Percarbonato Plus - ANS Agrária
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Yta Clean
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Alvejante Tira Manchas - Amigos Distribuidora
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Percarbonato de Sódio - Oxgen
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Tira Manchas - FV Group
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Percarbonato Top Brilho
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