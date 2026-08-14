Anvisa proíbe chás e produtos em cápsulas emagrecedores

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, comercialização e propaganda de produtos vendidos irregularmente como medicamentos para perda de peso. A medida afeta marcas dos chamados chás emagrecedores e de produtos em cápsula que prometem o mesmo efeito das canetas emagrecedoras. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira (14/8).
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Segundo a Anvisa, os produtos eram anunciados e comercializados sem registro, notificação ou cadastro na agência e eram fabricados por uma empresa desconhecida. A proibição vale para todos os lotes e também se aplica a pessoas físicas, empresas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem produtos.
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Também fica proibido a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do Chá Sarapião, empresa Natural Ervas Produtos Naturais Ltda. De acordo com a agência, o produto era comercializado sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa e fabricado por uma empresa que não possui autorização para fabricar medicamentos.
Entre os produtos proibidos estão:
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Milagroso Ervas Mounjaro Turbo
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Milagroso Ervas Mounjaro 3X Turbo
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Milagroso Ervas Mounjaro Rosa
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Milagroso Ervas Black
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Milagroso Ervas Detox
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Milagroso Ervas Cápsula Azul
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Milagroso Ervas Vermelho
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Milagroso Ervas Mounjaro
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Mounfor X Emagrecedor
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Chá Sarapião
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