Anvisa proíbe chás e produtos em cápsulas emagrecedores

Produtos que prometem o mesmo efeito das canetas emagrecedoras eram fábricas sem autorização e vendido irregularmente como medicamentos - (crédito: Reprodução/Magnific)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, comercialização e propaganda de produtos vendidos irregularmente como medicamentos para perda de peso. A medida afeta marcas dos chamados chás emagrecedores e de produtos em cápsula que prometem o mesmo efeito das canetas emagrecedoras. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira (14/8).

Segundo a Anvisa, os produtos eram anunciados e comercializados sem registro, notificação ou cadastro na agência e eram fabricados por uma empresa desconhecida. A proibição vale para todos os lotes e também se aplica a pessoas físicas, empresas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem produtos.

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Também fica proibido a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do Chá Sarapião, empresa Natural Ervas Produtos Naturais Ltda. De acordo com a agência, o produto era comercializado sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa e fabricado por uma empresa que não possui autorização para fabricar medicamentos.

Entre os produtos proibidos estão:

Milagroso Ervas Mounjaro Turbo

Milagroso Ervas Mounjaro 3X Turbo

Milagroso Ervas Mounjaro Rosa

Milagroso Ervas Black

Milagroso Ervas Detox

Milagroso Ervas Cápsula Azul

Milagroso Ervas Vermelho

Milagroso Ervas Mounjaro

Mounfor X Emagrecedor

Chá Sarapião