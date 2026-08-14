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Anvisa proíbe chás e produtos em cápsulas emagrecedores

Produtos que prometem o mesmo efeito das canetas emagrecedoras eram fábricas sem autorização e vendido irregularmente como medicamentos

Produtos que prometem o mesmo efeito das canetas emagrecedoras eram fábricas sem autorização e vendido irregularmente como medicamentos - (crédito: Reprodução/Magnific)
Produtos que prometem o mesmo efeito das canetas emagrecedoras eram fábricas sem autorização e vendido irregularmente como medicamentos - (crédito: Reprodução/Magnific)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, comercialização e propaganda de produtos vendidos irregularmente como medicamentos para perda de peso. A medida afeta marcas dos chamados chás emagrecedores e de produtos em cápsula que prometem o mesmo efeito das canetas emagrecedoras. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira (14/8). 

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Segundo a Anvisa, os produtos eram anunciados e comercializados sem registro, notificação ou cadastro na agência e eram fabricados por uma empresa desconhecida. A proibição vale para todos os lotes e também se aplica a pessoas físicas, empresas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem produtos. 

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Também fica proibido a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do Chá Sarapião, empresa Natural Ervas Produtos Naturais Ltda. De acordo com a agência, o produto era comercializado sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa e fabricado por uma empresa que não possui autorização para fabricar medicamentos. 

Entre os produtos proibidos estão: 

  • Milagroso Ervas Mounjaro Turbo

  • Milagroso Ervas Mounjaro 3X Turbo

  • Milagroso Ervas Mounjaro Rosa

  • Milagroso Ervas Black

  • Milagroso Ervas Detox

  • Milagroso Ervas Cápsula Azul

  • Milagroso Ervas Vermelho

  • Milagroso Ervas Mounjaro

  • Mounfor X Emagrecedor

  • Chá Sarapião 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 14/08/2026 10:59
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