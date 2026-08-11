Colisão entre carro e caminhão na DF-230 deixa mulher e criança feridas

Uma colisão frontal entre um caminhão baú branco e um Renault Clio vermelho deixou uma mulher e uma criança feridas na manhã desta terça-feira (11/8), na DF-230. O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 12h, no Km 9 da rodovia, na região de Arapoanga, em Planaltina. Com a força da batida, o carro de passeio ficou com a frente completamente destruída.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mobilizou quatro viaturas de socorro para atender à ocorrência. No local, as equipes encontraram a motorista do Renault Clio presa às ferragens e com suspeita de fraturas nas pernas. Os socorristas aplicaram os protocolos de atendimento a vítimas de trauma e realizaram o procedimento de desencarceramento para retirá-la do automóvel em segurança. Após ser resgatada, a mulher foi avaliada e transportada, consciente e orientada, para um hospital da rede pública.

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Uma criança que também ocupava o carro passou por avaliação médica das equipes de resgate e foi levada consciente e orientada para uma unidade de saúde da região. O condutor do caminhão foi examinado no local e não precisou de encaminhamento hospitalar. A rodovia precisou ser totalmente interditada durante o atendimento para garantir a segurança dos socorristas e motoristas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu o controle do trecho, e as causas do sinistro ainda serão apuradas.