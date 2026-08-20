Finep oferece financiamento de até 100% para inovação em regiões do Brasil

Luiz Antonio Elias. Presidente da Financiadora de Estudos e Projetos para Inovação (Finep) - (crédito: Divulgação)

A Finep, empresa pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, oferece condições especiais de financiamento para empresas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que desenvolvam projetos de inovação. A instituição pode financiar até 100% do valor de determinados projetos nessas regiões.

Nas demais regiões do país, a participação da Finep em operações de crédito direto costuma variar de 70% a 90%. O financiamento integral contempla iniciativas de atualização tecnológica, aumento da produtividade e inovação.

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A empresa também oferece uma linha específica para a compra de máquinas, equipamentos e bens de informática que ampliem a capacidade produtiva e tecnológica.

Outra medida permite que empresas com faturamento superior a R$ 300 milhões tenham acesso ao crédito indireto da Finep nessas três regiões. Os financiamentos podem chegar a R$ 30 milhões, com até 24 meses de carência.

A Finep também investe em startups por meio de fundos. Entre eles está o FIP Nordeste Capital Semente, voltado ao financiamento de empresas inovadoras e ao desenvolvimento do empreendedorismo na região.

Mais informações no: www.finep.gov.br