Estrelas e bandeiras do Brasil no Instagram? Entenda o significado

Usuários do Instagram estão usando a rede social para compartilhar as intenções de voto - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Com a proximidade das eleições de outubro, uma disputa política também ganhou espaço nas redes sociais, e, no Instagram, aparece em forma de emojis. Na função Notas, apoiadores de diferentes candidatos passaram a usar símbolos para indicar suas preferências eleitorais sem necessariamente escrever o nome dos políticos.

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Entre os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), uma das manifestações que ganhou destaque é o uso de uma estrela dourada sobre fundo vermelho, em referência à identidade visual do Partido dos Trabalhadores.

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Do outro lado, apoiadores de Flávio Bolsonaro têm recorrido ao emoji da bandeira do Brasil para sinalizar apoio ao senador e candidato à Presidência. O símbolo é frequentemente associado ao bolsonarismo e ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

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O que são as notas do Instagram?

As Notas são mensagens curtas que aparecem na parte superior da caixa de entrada das mensagens diretas do Instagram. O recurso permite publicar textos de até 60 caracteres, além de emojis, músicas e outros conteúdos.

As publicações ficam disponíveis por 24 horas para os contatos selecionados pelo usuário e podem ser usadas para compartilhar pensamentos, avisos ou simplesmente iniciar uma conversa.

Nos últimos dias, porém, a ferramenta também passou a ser utilizada como uma espécie de “código” político. Em vez de escrever declarações de apoio, usuários adotam símbolos que podem ser facilmente reconhecidos por pessoas que compartilham da mesma preferência eleitoral.

Emojis como declaração de voto

A estratégia transforma elementos visuais em mensagens políticas. A estrela vermelha e dourada remete diretamente à simbologia do PT, enquanto a bandeira brasileira é utilizada por apoiadores de Flávio Bolsonaro como identificação política.

A escolha dos emojis também permite uma manifestação mais discreta. Como as notas aparecem no topo das mensagens diretas e desaparecem após 24 horas, o conteúdo pode funcionar como uma forma rápida e temporária de demonstrar apoio a um candidato.