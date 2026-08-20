Homem morre em linchamento após ser confundido com ladrão

A 12ª Delegacia de Polícia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução / Google Maps)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ) confirmou ter detido, nesta quinta-feira (20/8), um dos suspeitos de participar do espancamento que levou à morte de um homem em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O indivíduo foi linchado por engano, após ter sido confundido com um ladrão.

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Em nota enviada ao Correio, a corporação afirma ter feito um intenso trabalho de investigação da 12ª DP (Copacabana). Ao todo, são três suspeitos, conforme ciência das autoridades. O primeiro, já detido, se entregou na unidade "ao perceber o cerco se fechar".

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Outros dois foram devidamente identificados e tiveram mandados de prisão expedidos pela Justiça. A Polícia informou que as investigações seguem em andamento. O objetivo é localizar o segundo foragido, identificá-lo e responsabilizar todos criminalmente.

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No último dia 11 de agosto, terça-feira, um homem foi espancado em dois momentos distintos, e veio à óbito. Ele havia sido acusado de roubar uma bicicleta, e acabou confundido com um ladrão.







