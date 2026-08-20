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RIO DE JANEIRO

Homem morre em linchamento após ser confundido com ladrão

Homem morreu em Copacabana por espancamento após ter sido confundido com ladrão. Segurança foi preso, enquanto outros três estão foragidos

A 12ª Delegacia de Polícia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução / Google Maps)
A 12ª Delegacia de Polícia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução / Google Maps)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ) confirmou ter detido, nesta quinta-feira (20/8), um dos suspeitos de participar do espancamento que levou à morte de um homem em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O indivíduo foi linchado por engano, após ter sido confundido com um ladrão. 

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Em nota enviada ao Correio, a corporação afirma ter feito um intenso trabalho de investigação da 12ª DP (Copacabana). Ao todo, são três suspeitos, conforme ciência das autoridades. O primeiro, já detido, se entregou na unidade "ao perceber o cerco se fechar".

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Outros dois foram devidamente identificados e tiveram mandados de prisão expedidos pela Justiça. A Polícia informou que as investigações seguem em andamento. O objetivo é localizar o segundo foragido, identificá-lo e responsabilizar todos criminalmente. 

No último dia 11 de agosto, terça-feira, um homem foi espancado em dois momentos distintos, e veio à óbito. Ele havia sido acusado de roubar uma bicicleta, e acabou confundido com um ladrão.  

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 20/08/2026 16:40
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