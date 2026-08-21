Fim de semana de frio: veja onde terá geada e queda de temperatura

A passagem de uma frente fria é seguida por uma massa de ar seco e frio que provoca queda acentuada de temperatura na região Sul do Brasil. As mínimas podem se aproximar de 0°C nas áreas de serra, com possibilidade de geada no sábado (22/8).

O frio também atinge Mato Grosso do Sul e partes do Sudeste, onde as temperaturas mínimas podem ficar abaixo de 10°C. Há previsão de ventos intensos no litoral do Sudeste e no sul da Bahia, com risco de vendaval.

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As chuvas se concentram principalmente no oeste e noroeste do Amazonas, com previsão de precipitações acompanhadas de trovoadas.

Previsão para a região Sul

No sábado, o dia amanhece com frio intenso. Há possibilidade de geada em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no centro-sul do Paraná. Nevoeiro pode ocorrer no leste paranaense e catarinense no início da manhã.

Nas serras gaúchas e catarinenses, a temperatura mínima pode chegar a 0°C. No sul do Paraná, a mínima fica em torno de 3°C. Entre as capitais, Porto Alegre (RS) deve registrar 7°C no sábado, com máxima que não passa de 13°C. Em Florianópolis (SC), a máxima no sábado não deve superar os 16°C.

Previsão para a região Sudeste

Na sexta-feira (21/8), há previsão de pancadas de chuva no leste de São Paulo, incluindo a capital. Um aviso laranja de perigo para vendaval está em vigor para o litoral norte paulista, em cidades como Caraguatatuba e Ubatuba, e para todo o litoral do Rio de Janeiro.

No sábado, o dia começa com nevoeiro no litoral de São Paulo e possibilidade de geada no sul de Minas Gerais e nas regiões de serra paulistas. As temperaturas mínimas podem chegar a 4°C nessas áreas. Na capital paulista, a mínima prevista é de 11°C no sábado.

Previsão para a região Centro-Oeste

O sábado será de céu com poucas nuvens em toda a região, sem previsão de chuva. As temperaturas entram em declínio em Mato Grosso do Sul e no centro-sul de Goiás. A mínima em Ponta Porã (MS) fica em torno de 7°C, enquanto em Corumbá (MS) será de 10°C.

As capitais também sentirão o frio: Campo Grande (MS) terá mínima de 13°C, e Goiânia (GO) e Brasília (DF) registrarão 14°C. Por outro lado, o calor continua no nordeste de Mato Grosso e noroeste de Goiás, com máximas entre 39°C e 40°C.

Previsão para a região Nordeste

Nesta sexta-feira, há um aviso amarelo de perigo potencial para vendaval no litoral sul da Bahia. No sábado, nuvens persistem na faixa litorânea, com chuva isolada na Bahia e no sul de Sergipe. O interior da região segue com sol e poucas nuvens.

As madrugadas serão frias nas áreas de serra da Bahia, com termômetros chegando a 11°C. Nas regiões mais altas de Pernambuco, as mínimas alcançam 14°C. Durante a tarde, o calor domina o interior, com máximas de até 38°C no Piauí e oeste da Bahia.

Previsão para a região Norte

Nesta sexta-feira, há previsão de chuva com trovoadas no centro-oeste do Acre, oeste e noroeste do Amazonas e norte de Roraima. No sábado (22), as instabilidades se intensificam no noroeste do Amazonas. Pancadas de chuva também são esperadas no oeste do Acre e em Roraima.

O calor continua intenso em grande parte da região. As temperaturas mais amenas ocorrem no leste do Acre, com mínima de 20°C em Rio Branco (AC) no sábado. As máximas podem chegar a 39°C em Palmas (TO) e a 40°C no sudeste do Amazonas e sul do Pará.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.